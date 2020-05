Kleine Chat-Runde auf Bairisch mit Tsitsipas und Kasi

Zweiter Auftritt von Stefanos Tsitsipas bei „Kasi Live“ (wochentags um 18 Uhr auf unserem Instagram-Kanal „tennisnetnews“). Und wie schon beim ersten Mal wusste der Grieche zu begeistern.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.05.2020, 12:14 Uhr

© Instagram Stefanos Tsitsipas möchte als Filmemacher neue Wege gehen

Wenn Stefanos Tsitsipas etwas anpackt, dann geht er gleich die Extra-Meile: Nicht genug, dass der Grieche sich vorgenommen hat, ein wenig Deutsch zu lernen. Nein, es musste gleich eine bairische Variante sein, die Tsitsipas Christopher Kas am Freitagabend anbot - und mit „Ja, freilich“ in den Instagram-Talk startete.

Tatsächlich hat Stefanos Tsitsipas die turnierfreie Zeit aber auch dazu genutzt, um sich neue Dimensionen für sein großes Hobby, das Filmen und Fotografieren, zu erschließen. Er arbeite daran, eine Lizenz zum unbeschränkten Einsatz seiner Drohne zu bekommen, erzählte der regierende ATP-Weltmeister. Ob sich aus dieser Leidenschaft später einmal eine Karriere als Pilot entwickeln könnte? Tsitsipas wollte nichts ausschließen.

Tsitsipas mit straffem Tagesplan

Und ging im Gespräch mit Kasi auch auf seinen zweiten Instagram-Account, „stevethehawk“, ein. Ein Falke repräsentiere das scharfe Auge, das er als Fotograf brauche, am besten. Die Ideen für viele Beiträge entstünden während harter Trainingseinheiten. Die Schwierigkeit bestehe darin, sich all diese Ideen zu merken. Weshalb Tsitsipas sich nicht nur Notizen macht, sondern richtige Drehbücher für seine Video-Blogs erstellt. Die schon bald in eine andere Richtung gehen soll: Tsitsipas wolle sich seriöser geben - und habe es außerdem satt, ständig sich selbst vor der Kamera zu sehen.

Dieser Tage hält sich Stefanos Tsitsipas immer noch in der Akademie von Patrick Mouratglou auf - mit einem majestätischen Blick aus seinem Appartement. Der Tag beginne um 7:30 Uhr mit einer Französisch-Stunde, danach ginge es zum Fitness-Training, dann auf den Tenniscourt, wo er zumeist mit Alexei Popyrin spielt. Nach dem Mittagessen gäbe es dann die angesprochene Lektion zum Thema Flugverkehr, danach kümmere er sich um geschäftliche Dinge. Ein straffer Tagesablauf, der die aktuelle Nummer sechs der Welt frisch hält.

Interessant auch die Antwort auf Kasis Frage, wie sich Tsitsipas einen Tag einteilt, an dem am Abend ein Match ansteht: Er würde nichts an seinem normalen Ablauf ändern, vielleicht eine Trainingseinheit im Doppel einschieben, um ein gutes Gefühl für den Ball zu bekommen. Unmittelbar vor dem Spiel brauche er Zeit für sich selbst. Die Hoffnung aller Tennisfans ist, dass Stefanos Tsitsipas und alle anderen Tennisprofis schon bald wieder in diese Phase kommen.