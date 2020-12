Kondition und Co.: "Thiem besser drauf als vor einem Jahr"

Dominic Thiem "klotzt" in der Vorbereitung auf 2021 aktuell Kondition - und scheint hier bereits gut in Form!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.12.2020, 12:32 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Das berichtete Mike Reinprecht, Thiems Sportwissenschaftler, gegenüber krone.at.

Thiem ist unter Reinprecht seit vergangenem Montag mit Leistungsdiagnostik, Ausdauerläufen, Krafttraining und Balance-Übungen beschäftigt. Und Reinprecht urteilt: „Eines kann man jetzt schon sagen: Dominic ist körperlich sogar besser drauf als um diese Zeit vor einem Jahr. Das sind optimale Voraussetzungen."

In Sache Tennis soll's erst im Januar so richtig losgehen. Thiems Team fliegt am 13. Januar nach Melbourne, hier folgt dann die zweiwöchtige Quarantäne. Dann will Thiem beim ATP Cup auftreten, im Anschluss bei den Australian Open.

Bei denen offenbar auch wieder Fans erlaubt sind, Turnierchef Craig Tiley rechnet aktuell mit einer 50-prozentigen Auslastung. Thiem: "Das wäre ein besonderes Geschenk für uns."

US-Open-Pokal endlich angekommen

Neben der Vorfreude auf die Saison 2021 hat Thiem noch einen Grund zum Feiern: Denn offenbar ist sein Replika-Pokal vom US-Open-Sieg endlich angekommen. Ein entsprechendes Foto postete er am Wochenende mit der Untertitelung: "Willkommen zu Hause".