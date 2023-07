Kritik hört nicht auf – Stubbs fordert Suspendierung von Gaston

Die Kritik an Hugo Gaston reißt nach seiner Aufgabe bei Matchball des Gegners nicht ab. Rennae Stubbs fordert endlich weitreichende Konsequenzen für das Verhalten des Franzosen und Wiederholungstäter.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.07.2023, 20:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Ob er sich dieser Konsequenzen bewusst war? Wie erinnern uns: Beim ATP-Challenger-Turnier im italienischen Verona ging Hugo Gaston ohne erkennbaren Grund beim Stand von 2:5 und 0:40 ans Netz und gratulierte seinem Gegner, dem Argentinier Marco Trungelliti. Weltweit sorgte diese Aufgabe für heftige Kritik – und sie hört nicht auf.

Rennae Stubbs, ehemalige Trainerin von Serena Williams, bezeichnet Gaston als "Witz" und "Clown" und fordert, dass Maßnahmen gegen ihn ergriffen werden sollten und der Franzose wegen seines Verhaltens vom Sport suspendiert werden müsse.

Stubbs fordert Suspendierung

Auf Twitter schreibt Stubbs: "ATP Tour, ihr müsst euch die Frage stellen: Wie kann ein Kerl keinen einzigen weiteren Punkt spielen, wenn er nicht so schwer verletzt ist, dass er vor Schmerzen schreien und am Boden rollen würde!? Hugo Gaston sollte sich dieser Frage stellen. Was für ein Witz!",

In einem weiteren Tweet wird sie dann konkret: "Dieser Typ ist ein Clown! Er ist derjenige, der einen Ball aus seiner Tasche gezogen hat, um einen Punkt zu verhindern, den er ohnehin verloren hätte! Einfach nur ein Verlierer! Es wird Zeit, ihn tatsächlich zu suspendieren."

Hugo Gaston ist in dieser Saison schon mehrfach durch grob unsportliches Verhalten aufgefallen und wurde deshalb auch schon von der Spielervereinigung sanktioniert. Aufgrund der Menge seiner Verstöße wurde er damals zu 144.000 Euro Geldstrafe verurteilt, wovon die Hälfte des Betrags zur Bewährung für die kommenden 12 Monate ausgesetzt wurde.