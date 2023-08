Kyrgios muss auch für die US Open passen

Neben der gestrigen Absage von Jan-Lennard Struff verkündete die USTA heute auch das Fehlen von Nick Kyrgios bei den kommenden US Open. Ins Hauptfeld nachrücken werden dadurch die beiden Argentinier Diego Schwartzman und Facundo Diaz Acosta.

© Getty Images Mit der Absage für die US Open verpasst Nick kyrgios alle Grand Slam-Turniere der Saison.

Die Grand Slam-Saison 2023 wird ohne eine Teilnahme von Nick Kyrgios enden. Nachdem der Australier bereits bei den ersten drei Majors der Spielzeit fehlte, werden auch die US Open ohne den 28-jährigen stattfinden.

Seinen Heim-Grand Slam in Melbourne verpasste Kyrgios aufgrund einer Knieverletzung, die einen arthroskopischen Eingriff erforderte. Auch für die French Open in Paris fühlte er sich deshalb noch nicht bereit.

Comeback für ein Match

Auf Rasen folgte das Comeback für Kyrgios, das jedoch nur ein Spiel andauern sollte. Beim ATP-Turnier in Stuttgart verlor er gegen den Chinesen Yibing Wu in zwei Sätzen und sagte alle weiteren Turniere bis Wimbledon ab, wo er im Vorjahr mit der Finalteilnahme seinen größten Erfolg bei einem Grand Slam-Turnier feiern konnte. Kurz vor Beginn des Major-Turniers an der Church Road der Rückzug mit der Begründung einer Handgelenksverletzung.

Positive Erinnerungen an New York

Große Hoffnungen setzte Kyrgios auf eine Rückkehr in den Big Apple, wo er im letzten Jahr ebenfalls groß aufspielen konnte. Nach seinem Auftakt-Erfolg gegen seinen Buddy Thanasi Kokkinakis drang der Mann aus Canberra bis ins Viertelfinale vor, wo er sich nach fünf hartumkämpften Sätzen Karen Khachanov beugen musste. In der Runde davor hatte er mit Daniil Medvedev immerhin die damalige Nummer 1 der Welt ausgeschaltet.

Seine Absage kommentierte er wie folgt: „Mein Herz ist gebrochen wegen der US Open, aber mein Handgelenk ist noch nicht bereit für den Wettkampf.“ Für die Skeptiker, die ihn durch das Abrutschen in der Weltrangliste schon abschreiben möchten, hat die aktuelle Nr. 92 auch schon eine Kampfansage bereit: „Ich darf die Leute daran erinnern, dass ich ein Protected Ranking von 21 habe. Wenn ich mich also für eine Rückkehr entscheide, werde ich dort zurück sein, wo ich hingehöre.“