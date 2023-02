Las Vegas: Rafael Nadal muss Showkampf gegen Carlos Alcaraz absagen

Der Genesungsplan von Rafael Nadal lässt die Teilnahme an einem groß vermarkteten Showkampf gegen Carlos Alcaraz in Las Vegas nicht zu.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2023, 16:05 Uhr

© Getty Images Eine geplante Exhibition zwischen Carlos Alcaraz und Rafael Nadal in Las Vegas kann nicht stattfinden

Für einen Tag hätte das Zockerparadies Las Vegas zum Tennisparadies werden sollen, denn für den 5. März dieses Jahres war in der 17.000 Menschen fassenden MGM Grand Garden Arena ein Showkampf zwischen dem 22-fachen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal und dem aufstrebenden Spitzenmann Carols Alcaraz geplant. Daraus wird nun allerdings nichts.

Denn der French-Open-Rekordchampion, der sich während der Australian Open im Jänner Probleme an der Hüfte zugezogen hatte, musste seine Teilnahme an der groß angelegten Exhibition-Veranstaltung absagen. Der Mallorquiner sieht sich noch nicht bereit dafür, wieder auf absolutem Top-Level zu spielen und richtete aus: "Es macht mich sehr traurig, dass ich nicht nach Vegas kommen und mit Carlos in der MGM Grand Garden Arena an diesem großartigen Event teilnehmen kann."

Großes Fragezeichen hinter Indian Wells und Miami

Leider erlaube Nadal der Genesungsplan nicht, anwesend und spielbereit zu sein. Er sei aber sicher, dass sich ein anderer Termin finden werde, an dem das Duell im US-Bundestaat Nevada nachgeholt werden könne. Ganz müssen die US-amerikanischen Fans auf die Veranstaltung nicht verzichten, allerdings wird entweder Taylor Fritz oder Frances Tiafoe den Platz des "Stier aus Manacors" einnehmen - die beiden US-Stars spielen sich das Duell mit dem US-Open-Champion von 2022 zuvor untereinander aus.

Ein großes Fragezeichen stellt sich nach der Absage Nadals auch bezüglich der Teilnahme des Ex-Weltranglisten-Ersten bei den beiden ATP-Masters-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami. Gerade das Combined-Event in der kalifornischen Wüste scheint doch etwas zu knapp der geplanten Exhibition zu folgen - bereits am 8. März sollten die ersten Partien des Hauptwettbewerbs der BNP Paribas Open über die Bühne gehen. Oberflächlich betrachtet ist ein Comeback des Spaniers in Monte Carlo wohl wahrscheinlicher. Wird werden sehen...