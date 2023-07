Late Night Stan: Was geht heute in Umag für Wawrinka?

Stan Wawrinka könnte in dieser Woche in Umag nach längerer Zeit mal wieder einen Turniersieg feiern. Im Halbfinale trifft der Schweizer heute auf Lorenzo Sonego.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.07.2023, 08:03 Uhr

© Getty Images Stan Wawrinka peilt sein erstes Einzel-Endspiel seit 2019 an

Je später der Abend, umso angenehmer ist es in Umag Tennis zu spielen. Stan Wawrinka wird also wenig dagegen einzuwenden gehabt haben, dass er am Freitag das letzte Match des Tages beim ATP-Tour-250-Turnier an der kroatischen Küste gegen Roberto Carballes Baena bestreiten musste. Und Wawrinka machte das Beste daraus, gewann mit 6:3 und 7:5. Was gleichbedeutend mit dem Einzug in das Halbfinale war.

Dort geht es heute gegen Lorenzo Sonego, es könnte wieder etwas später werden, schließlich starten die beiden nicht vor 21 Uhr. Spannend übrigens, dass Sonego in Umag zwar noch um den Titel spielt, seine Teilnahme in Kitzbühel aber abgesagt hat.

Wawrinka unterliegt Murray in Antwerpen

Apropos Titel: Der bislang jüngste von Stan Wawrinka datiert aus dem Jahr 2017 (im Einzel - im Doppel war Stanimal erst vergangene Woche in Gstaad mit Dominic Stricker erfolgreich). Damals gelang der Heimsieg in Genf, seitdem steht Stan bei 16 Championaten. Dass drei davon bei Grand-Slam-Turnieren gelangen, wertet diese Bilanz natürlich noch einmal auf. Ein Erfolg gegen Sonego würde immerhin den ersten Finaleinzug seit dem Herbst 2019 bedeuten - damals verlor Wawrinka das Endspiel von Antwerpen gegen Andy Murray.

Erstaunlicherweise wird es das erste Match zwischen dem 38-jährigen Wawrinka und dem zehn Jahre jüngeren Sonego auf der ATP-Tour werden. Zwei gestandene Profis, die sich über das letzte Jahrzehnt offenbar immer gekonnt aus dem Weg gegangen sind.

Sinner schlägt Alcaraz

Im zweiten Halbfinale von Umag dürfen schon davor Matteo Arnaldi und Alexei Popyrin ran. Was vor allem im Fall von Arnaldi etwas überraschend ist: Der konnte im Viertelfinale nämlich Turnierfavorit Jiri Lehecka schlagen. Ein rein italienisches Finale ist also durchaus möglich. Was in der Erbfolge der Turniersieger in Umag auch passend wäre: Im vergangenen Jahr konnte sich nämlich Jannik Sinner mit einem Sieg gegen Carlos Alcaraz die Siegertrophäe holen.

