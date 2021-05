Laureus Awards: Naomi Osaka und Rafael Nadal räumen ab, Dominic Thiem geht leer aus

Naomi Osaka und Rafael Nadal haben bei den Laureus Awards in Sevilla abgeräumt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.05.2021, 21:49 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Naomi Osaka

Osaka gewann den "Laureus World Sportswoman of the Year Award", Nadal den "Laureus World Sportsman of the Year Award". Und noch eine weitere Ex-Tennisspielerin ist unter den Preisträgern - Billie Jean King wurde mit dem "Laureus Lifetime Achievement Award" ausgezeichnet.

Die Laureus-Awards gelten als die "Sport-Oscars": Die Nominierten wurden hierbei von 1.000 Journalisten aus aller Welt ausgewählt, die Sieger von der Laureus-Academy bestimmt. Diese besteht aus 69 Legenden des Sports.

Osaka hatte 2020 nach Wiederaufnahme der Tennistour aufgetrumpft, unter anderem mit einem Sieg bei den US Open. Hier hatte sie sich auch politisch im Rahmen der "Black Lives Matter"-Bewegung stark gemacht. "Du bist ein großartiges Vorbild für alle Athleten und zeigst allen Sportlerinnen, was man mit harter Arbeit und Leidenschaft erreichen kann", sprach Leichtathletik-Ikone Usain Bolt in Richtung seiner Tenniskollegin.

Messi gratuliert Nadal: "Musterbeispiel für alle"

Nadal hatte bei den im Spätsommer abgehaltenen French Open seinen 13. Titel geholt und in der Grand-Slam-Gesamtbilanz mit 20 Titeln mit Roger Federer gleichgezogen. "Hi Rafa, ich wollte dir sagen: Du bist ein Musterbeispiel für alle - aufgrund deiner harten Arbeit, deiner Ausdauer und der Tatsache, dass du für so viele Jahre auf deinem höchsten Niveau spielt", gab Lionel Messi an Nadal weiter.

Leer ausgegangen ist indes Dominic Thiem. Der US-Open-Champ aus 2020 war für den "Laureus World Breakthrough of the Year Award" nominiert, hier siegte jedoch der American-Football-Spieler Patrick Mahomes.