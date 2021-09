Laver Cup: Jack Sock und Feli Lopez als Super-Joker?

Für den ersten Tag des Laver Cups haben John McEnroe und Björn Borg auf „offiziell“ nominierte Spieler zurückgegriffen. Sollte es hinten raus haarig werden, könnten aber auch Feliciano Lopez und Jack Sock eine Rolle spielen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.09.2021, 11:32 Uhr

© Getty Images Jack Sock könnte für Team World wichtig werden

Der Vormarsch der Anglizismen in den deutschen Sprachgebrauch ist so unaufhaltsam wie eine inside-out geschlagene Vorhand von Rafael Nadal in Roland Garros, zum Glück haben wenigstens einige Wörter auch den Weg in die andere Richtung des Großen Teiches geschafft. Ein besonders schönes Exempel dafür ist der „Doppelgänger“, den die Amerikaner in Ermangelung von Umlauten zum „Doppelgaenger“ haben werden lassen.

Wer die Bilder des Besuchs von Stefanos Tsitsipas und Feliciano Lopez bei der Harvard University gesehen hat, der muss nicht weiter nach Beispielen für Doppelgaenger suchen. Jeans, wallendes Haar, Laver-Cup-Jacke - passt. Nun sind die Aufgaben für Tsitsipas beim Laver Cup 2021 klar definiert, auch wenn der Grieche am Freitag noch nicht zum Einsatz kommt. Tsitsipas ist einer von sechs europäischen Spielern, die sich, das darf man wohl so sagen, im Einzel deutlich wohler fühlen als im Paarlauf.

Sock und Kyrgios unzertrennlich

Die Rolle von Doppelgaenger Lopez dagegen lädt zu Spekulationen ein. Gibt der Spanier, erst vor wenigen Tagen 40 Jahre alt geworden, neben Thomas Enqvist so etwas wie den zweiten Co-Kapitän? Oder wartet auf Feli vielleicht doch ein Einsatz im Doppel? Dort hat der Veteran immerhin schon einen Grand-Slam-Titel in seiner Bilanz stehen (2016 in Paris mit Marc Lopez), vor etwas mehr als zwei Jahren gewann er mit Andy Murray das Turnier im Londoner Queen´s Club.

Bei Jack Sock und Nick Kyrgios besteht indes keine Verwechslungsgefahr. Eher jene, dass der Aussie und der Ami nach Ende des Laver Cups die Trennung voneinander emotional nicht verkraften werden. Sock und Kyrgios, das war schon vor zwei Jahren ein grandioses Gespann, es wäre fast fahrlässig, würde John McEnroe nicht auf seinen langsam wieder in Form kommenden Landsmann verzichten.

Zverev trainiert mit Berrettini

Im Doppel ist Jack Sock über jeden Zweifel erhaben und ganz klar der beste Spieler, der im Boston Garden sein Trikot anlegen wird. Sock hat mit Vasek Pospisil unter anderem 2014 in Wimbledon gewonnen, mit Mike Bryan diesen Triumph vier Jahre später bestätigt. Und die Siege bei den US Open und den ATP Finals gleich noch mit draufgepackt. Dass mit ihm im Einzel vielleicht auch wieder zu rechnen ist, hat der mittlerweile 28-Jährige zuletzt bei den US Open mit einem fulminanten ersten Satz gegen Alexander Zverev gezeigt.

Der wiederum wird am Freitag tatsächlich zum Einsatz kommen, im letzten Match des Tages an der Seite von Matteo Berrettini. Mit dem er am Donnerstagabend auch eine Trainingseinheit absolviert hat. Bemerkenswert dabei waren aber vor allem die beiden Männer, die Zverev und Berrettini auf der anderen Seite des Netzes gegenüberstanden: Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas. Nicht die besten Freunde auf der ATP-Tour. Aber die Magie des noch jungen Laver Cups scheint auch in Boston zu wirken.