Laver Cup: Mets-Fan John McEnroe - im Fenway Park wie zuhause

John McEnroe möchte das Team World im vierten Anlauf endlich zum Gewinn des Laver Cups führen. Am Mittwoch machte die Tennislegende aber erst einmal einen Abstecher zum Baseball.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2021, 16:07 Uhr

© Getty Images Als Mets-Fan hat John McEnroe an die Boston Red Sox grundsätzlich gute Erinnerungen

Baseball und Tennis, das ist eine Kombination, die neuerdings nicht bei US-Spielern eine gewisse Dynamik entwickelt. Bei den eben abgelaufenen US Open etwa saß Francisco Lindor, einer der bestverdienenden Baseball-Cracks in der Box von Alexander Zverev. Man kenne sich, man tausche sich ab und zu aus, so Zverev auf Nachfrage. Lindor spielt seit diesem Jahr für die New York Mets. Die wiederum das bevorzugte Team von John McEnroe sind.

Der legendäre Linkshänder hat dieser Tage in Boston zwar alle Hände voll zu tun, um den richtigen Mix in seinem Team World zu finden, damit der Laver Cup erstmals nicht an die Europäer geht. Am Mittwoch reichte es für McEnroe dennoch zu einer Stippvisite im Fenway Park, der Heimstätte der Boston Red Sox. Auch, weil abends eben jene NewYork Mets zu Gast waren. Sich gegen die Hausherren aber als chancenlos erwiesen. Grundsätzlich verbindet der Mets-Sympathisant als solcher mit den Red Sox aber gute Erinnerungen: 1986 sicherten sich die Metropolitans mit einem unglaublichen Comeback ihren bislang letzten World-Series-Titel. In Sichtweite des National Tennis Centers, in dem John McEnroe insgesamt vier Einzel-Titel holen konnte.

Tsitsipas in Harvard

In der aktuellen Woche dreht sich aber alles um das Team. Und die Frage, was McEnroe der favorisierten Crew um Daniil Medvedev, Alexander Zverev oder Stefanos Tsitsipas entgegensetzen kann. Letzterer hat sich in Boston übrigens einer anderen Sehenswürdigkeit gewidmet: der Harvard Universität. Dort soll man der Legende nach den Fuß der Staute des Gründers John Harvard berühren, auf dass man fürderhin vom Glück gesegnet sei. Bei der aktuellen Dominanz der Europäer in der Weltrangliste sollte sich John McEnroe eventuell auch einen Trip nach Harvard überlegen.

Die Spieler beider Teams wurden von den Organisatoren übrigens mit jeweils einem Trikot der Boston Bruins (NHL) und Boston Celtics (NBA) überrascht. Das sind jene beiden Teams, die normalerweise im Garden ihrer Arbeit nachgehen.