LeoVegas und tennisnet schicken euch nach Paris zu den French Open!

Endlich wird wieder Tennis gespielt! So auch bei den French Open, die in diesem Jahr statt im Frühling vom 27. September bis 11. Oktober stattfinden. Das Beste daran: Ihr könnt live dabei sein - mit LeoVegas und tennisnet!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2020, 10:05 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Alles ist anders in 2020, und die Zeit, bis endlich wieder wettkampfmäßig Tennis gespielt werden konnte, war lang. Dafür geht's jetzt in die Vollen! Denn der Tennis-Herbst wartet mit einem Highlight nach dem anderen auf - das größte davon sind vielleicht die French Open in Paris!

Denn hier wird wohl wieder die gesamte Tennis-Elite am Start sein - von Seriensieger Rafael Nadal über Novak Djokovic bis Dominic Thiem. Und bei den Damen? Ist die große Frage, ob es wie im Vorjahr mit Ashleigh Barty eine Überraschungssiegerin geben wird. Oder ob Simona Halep ihrem Ruf als beste Sandplatzspielerin wieder gerecht werden kann. Und natürlich: Ob womöglich sogar Angelique Kerber sich ihren Traum vom noch fehlenden Grand-Slam-Titel erfüllen wird..?

Eines ist sicher: Spannend wird's - auch weil fraglich ist, wie die Herrschaften die Corona-Pause verkraftet haben. War ausruhen und trainieren das richtige Mittel, wie es beispielsweise Rafael Nadal praktiziert hat? Oder viel spielen, wie Dominic Thiem? Beide gelten so oder so als die Topfavoriten auf den Titel. Wir erinnern uns: 2019 bot Thiem dem nunmehr zwölfmaligen (!) Paris-Champ aus Manacor über vier Sätze lang heftige Gegenwehr. Ob es 2020 zur Wachablösung am Bois de Boulogne kommt?

Mit LeoVegas nach Roland Garros!

Euer Vorteil: Ihr könnt bei der Beantwortung all dieser Fragen live dabei sein! Denn wir verlosen 2 x 2 Tickets für den 2. und 3. Oktober: am Freitag für den Court Philippe-Chatrier, am Samstag für Suzanne-Lenglen. Flug und Hotel inklusive!

Teilnehmen können alle Personen über 18 Jahren, sofern sie bei LeoVegas registriert sind.

Falls ihr das noch nicht seid, dann einfach hierüber anmelden! Anschließend schickt ihr eine Mail an verlosung@tennisnet.com mit dem LeoVegas-Benutzernamen, eurer Adresse, Telefonnummer und kurzer Info, mit wem Ihr gerne nach Paris reisen möchtet. Wir wünschen euch viel Glück!

Die Teilnahmebedingungen findet Ihr hier!