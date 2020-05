Lleyton Hewitt stärkt Dominic Thiem den Rücken

In der Debatte um Einzahlungen in den Spielerfonds hat sich nun auch der australische Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt eingeschalten. Und Partei für Dominic Thiem ergriffen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.05.2020, 07:40 Uhr

© GEPA Pictures Lleyton Hewitt hält die Spielerfonds-Idee auch noch für unausgegoren

Nach den scharfen Bemerkungen, die Nick Kyrgios in Richtung Dominic Thiem nach dessen Zweifeln an der Gerechtigkeit des angedachten Spielerfonds abgeschossen hatte, kommt nun Unterstützung aus Australien: von Kyrgios´ Davis-Cup-Kapitän Lleyton Hewitt.

„Das ganze Thema wurde aufgeblasen“, erklärte Hewitt gegenüber World Wide of Sport. „Ich kenne Dominic gut. Und was er im Grunde gesagt hat, war: `Ich habe kein Problem, Geld an Organisationen zu spenden, die dieses wirklich brauchen.´ Er hat nur ein Problem mit Spielern, die Tag für Tag nicht 100 Prozent auf dem Platz lassen und ihr Potenzial komplett ausnutzen.“

Preisgeldverteilung sollte einer Revision unterzogen werden

Dass der von Novak Djokovic angedachte Plan noch nicht ganz ausgereift ist, illustriert Hewitt am Beispiel eines Landsmannes. „Ich schaue auf jemanden wie James Duckworth, der extrem hart gearbeitet hat. In den letzten paar Jahren hat er alles gemacht, damit er die beste Chance hat, zurück unter die besten 100 Spieler der Welt zu kommen. Er verdient im Moment kein Geld, er schreibt sogar Verluste. Und dennoch möchte die ATP, dass er möglicherweise 5.000.- oder 10.000.- Dollar für Spieler außerhalb der Top 100 spendet. Ich glaube nicht, dass das gut ankommt.“ Auch nicht bei Spielern, die in einer vergleichbaren Situation wie Duckworth wären.

Hewitts Landsmann Sam Groth weist in diesem Zusammenhang auf das Kernproblem hin: die Verteilung des Preisgeldes. „Wenn man auf jemanden wie Novak Djokovic schaut, der die Australian Open gewonnen hat. Da spricht man von vier bis fünf Millionen für den Gewinn eines Grand-Slam-Endspiels. Wenn man nun 500.000.- Dollar vom Preisgeld bei den Männern und Frauen abziehen und verteilen würde, dann stünden da plötzlich über ein Jahr acht Millionen Dollar zur Verfügung.“