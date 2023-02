Lorenzo Musetti weiter auf Sinnsuche

Das Turnier von Rio de Janeiro ist für Lorenzo Musetti schon wieder beendet. Der Italiener unterlag dort Anfang der Woche klar und deutlich Nicholas Jarry. Erst vor kurzem hatte der in Brasilien an Position drei Gesetzte über seine psychischen Probleme gesprochen – wirklich befreit hat ihn dieser Schritt aber anscheinend nicht.

Eine zeitlang galt Lorenzo Musetti als Inbegriff des italienischen Aufschwungs auf der ATP-Tour. Musetti galt als zukünftiger Top-Protagonist der Profi-Tour. Schon in inder Jugend war der 20-Jährige so stark, dass nicht nur italienische Experten ihn auf dem Zettel für ganz oben hatte. Nummer 1 der Jugendweltragliste, Junior-Sieger bei den Australian Open. Die Ergebnisse stimmten aber auch sein Spielstil: Eine einhändige Rückhand, die sich in Effektivität und Schönheit an denen von Stan Wawrinka oder Richard Gasquet orientiert. Gute Beinarbeit. Und sein facettenreichen Spiel. 2022 setzte er ein großes Ausrufezeichen mit seinem Sieg beim Turnier in Hamburg, bei dem er im Endspiel Carlos Alcaraz bezwingen konnte.

Frühe Niederlagen in Südamerika

Doch es bleibt bei solchen punktuellen Ausrufezeichen. Auf Dauer kann sich Musetti nicht in der Spitze etablieren. Vor kurzem sprach der Italiener über mögliche Gründe.

Gegenüber ESPN äußerte sich vo einigen Tagen zur mentalen Belatung im Profi-Tennis. „Tennis ist ein Sort, der viel verlangt“, so der Italiener. „Es gibt viel Druck. Es ist nicht einfach, alleine auf dem Court zu stehen und all die Probleme zu bewältigen. Manchmal war der druck zu groß für mich. Aber ich arbeite hart mit einem Spezialisten, dass dies nicht wieder passiert.“

Doch wirklich befreit haben ihn seine Aussagen nicht. In Rio de Janeiro, an Postion drei gesetzt, verlor er bei seinem ersten Auftritt klar gegen Nicolas Jarry mit 2:6, 2:6. Eine Woche zuvor unterlag er gegen die Nummer 101 der Welt, Juan-Pablo Varillas, mit 4:6, 4:6 in Buenos Aires.

Ein Hoffungsschimmer für Musetti-Fans: Bleibt er seiner bisherigen Profi-Karriere treu, müsste schon bald mal wieder so ein richtiges sportliches Ausrufezeichen folgen.