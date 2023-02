Lorenzo Sonego: Zweite Karriere als Popstar?

In seinem Hauptberuf hat sich Lorenzo Sonego in der erweiterten Weltspitze etabliert. Aber auch als Sänger macht der Italiener gerade Furore.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2023, 08:35 Uhr

© Getty Images Lorenzo Sonego hat auch abseits des Courts Talente

"Un Solo Secondo" heißt der Song, mit dem Sonego gerade eine immer größer werdende Fangemeinde begeistert. Mehr als eine Million Aufrufe hat das gemeinsam mit "AlterEdo" produzierte Werk bei Spotify erzielt. Tendenz steigend.

Schon in ihrer Jugend hätten sie ein paar Songs gemeinsam aufgenommen, erklärte Sonego bereits vor ein paar Monaten gegenüber der Website der ATP. Im Sommer 2022 hätten sie dann einfach etwas aus Freude an der Sache gemacht. So sei nicht nur "Un Solo Secondo", sondern auch weitere Songs entstanden.

Für ein mögliches Duett mit einem Kollegen hat Lorenzo Sonego eine ganz genaue Vorstellung: "Wenn Matteo Berrettini möchte, könnten wir eines Tages gemeinsam etwas machen." Berrettini sei schließlich sein bester Kumpel auf der Tour.