Lüthi über Federer-Comeback: "Tennis wird erst allmählich wichtiger"

Wie steht's eigentlich um Roger Federer und sein Comeback in 2021? Alles im Plan, versichert zumindest sein Coach Severin Lüthi.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.10.2020, 19:34 Uhr

© Getty Images Severin Lüthi

Zwei große Abwesende gab es bei den French Open 2020, wobei das Fehlen des einen doch noch etwas entscheidender war. Und während der andere, also Nick Kyrgios, sich zumindest via Twitter in aktuelle Geschehen einmischt, scheint sich Roger Federer voll auf sein Comeback zu konzentrieren.

Zwei Knie-Operationen musste der Schweizer in diesem Jahr über sich ergehen lassen; die zweite, weil die erste dann doch nicht zufriedenstellend verlaufen war, mit der Folge, dass 2020 für den Maestro als Saison mit nur einem Turnierstart, bei den Australian Open, in die Geschichte eingehen wird.

Aktuell aber scheint alles nach Plan zu laufen, so gibt es jedenfalls Federers Langzeitcoach Severin Lüthi aus. "Noch hat Roger keinen Stress. Tennis wird erst allmählich wichtiger", erklärte Lüthi gegenüber dem Blick. Zunächst sei Physiotherapie auf dem Programm des 39-Jährigen gestanden, aktuell sei es der Aufbau der Kondition, mit fließendem Übergang. Wichtig: regelmäßige Treffen der Trainer und gute Kommunikation.

Federer: In Sachen Tennis nichts überstürzen

Lüthi selbst sei erst dann wieder verstärkt eingebunden, wenn es auf dem Platz so richtig losgehe. Aktuell würde Federer nur "ab und an" wieder Tennis spielen. Da 2021 jedoch noch etwas entfernt sei, habe man hier keinen Stress. "Unsere Devise lautet: In seinem Alter nichts überstürzen – Kondi hat noch Priorität!" Das harte Training solle folgen, wenn Federer keine Einschränkungen mehr spüre und fit genug sei. Das Ziel sei, die Australian Open 2021 zu spielen, so Lüthi, sollte das Turnier stattfinden. "Läuft in Australien was, ist Roger dabei – das ist der Plan."

Das bestätigte im Übrigen auch der Turnierdirektor persönlich aus Melbourne. "Roger hat heute Morgen bestätigt, dass er dabei sein wird", so Craig Tiley am Sonntag laut der australischen The Age. Tiley hatte vor einigen Wochen bereits einen Plan bekanntgegeben, wie die Australian Open corona-sicher durchgeführt werden sollen.