Madrid in der langen Fassung - Erfolg oder Flop?

Erstmals wurde das Combined Event in Madrid als fast zweiwöchige Veranstaltung ausgetragen. Das hat positive wie negative Effekte gehabt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.05.2023, 09:01 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka hat die Tage in Madrid genossen

Zwei Wochen Madrid (nicht ganz) gehen heute also zu Ende, auf dass das Endspiel zwischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Überraschungsmann Jan-Lennard Struff hält, was etwa die Partie der beiden im vergangenen Jahr in Wimbledon versprochen hat. Nämlich ein spannendes Match bis zum Schluss.

Bilanz darf man jetzt schon ziehen über die erstmalige Ausdehnung der Veranstaltung in der Caja Magica. Und die fällt gespalten aus.

Zum einen bringen die in der Regel eintägigen Pausen zwischen den Matches den Vorteil mit sich, dass die Regenerationszeit länger ausfällt. Dass also die SpielerInnen frischer in ihre nächsten Begegnungen starten. Das hat sich im Finale der Frauen absolut bewährt: Aryna Sabalenka und Iga Swiatek haben absolutes Spitzentennis gezeigt. Und man stelle sich vor, wie anstrengend es für Jan-Lennard Struff gewesen wäre, seine Matches im Ein-Tages-Rhythmus zu absolvieren.

Durch die neue Ausrichtung ist aber auch eine gewisse Unwucht entstanden. Der Achtelfinaltag bei den Männern war absolut spektakulär, alle Matches an einem Tag, es ist Schlag auf Schlag gegangen. Dass es danach vom Spielplan her dünner wird, liegt in der Natur des Turnierbaumes. Es hat aber, wie schon in Miami und davor in Indian Wells, irgendwie entschleunigend gewirkt.

Profitiert haben von der Verlängerung die Challenger-Turniere, die während der zweiten Woche von Madrid angesetzt waren. Dort gab es plötzlich einen Prominentenauflauf, wie man ihn bislang nur von der zweiten Woche in Indian Wells kannte (wo einige der bereits ausgeschiedenen Spieler in Arizona aufschlugen): Tommy Paul, Andy Murray, David Goffin, Diego Schwartzman, Ben Shelton - das hat sich in Aix-en-Provence oder Cagliari schon sehen lassen können.

Die Idee, dass die SpielerInnen ausgeruhter nach Rom weiterziehen würden, hat sich nun noch nicht nachhaltig bewährt. Denn für das Turnier im Foro Italico geht eine Absage nach der anderen herein, vor allem auf Seiten der Männer.