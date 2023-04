Madrid: Maria verpasst mögliches Duell mit Swiatek - auch Siegemund raus

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Madrid ein mögliches reizvolles Duell mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek klar verpasst.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 28.04.2023, 15:54 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau verlor am Freitag in der zweiten Runde in 66 Minuten mit 1:6, 3:6 gegen Bernarda Pera aus den USA, die nun gegen die Polin Swiatek oder Julia Grabher (Österreich) um den Einzug ins Achtelfinale kämpft.

Ebenfalls ausgeschieden ist Laura Siegemund: Sie unterlag Petra Martic mit 6:7 (6), 3:6.

Bereits am Donnerstag hatte Jule Niemeier (Dortmund) durch einen Erfolg gegen die zweimalige Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova (Tschechien) den Einzug in die dritte Runde geschafft. Die 23-Jährige erwartet nun in der spanischen Hauptstadt ein Duell mit Elise Mertens (Belgien/Nr. 23).

