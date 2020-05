Mama Djokovic: "Federer ein bisschen arrogant"

Dijana Djokovic, die Mutter vo Novak Djokovic, über die schwierigen Anfänge in dessen Karriere, das Vertrauen in Gott und das Wimbledonfinale gegen Roger Federer.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2020, 13:55 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic

Die Djokovics und Federers - nicht gerade beste Freunde. Während die beiden Sportsmänner Novak und Roger auf dem Platz zwar respektvoll umgehen, schießen Djokovics Eltern immer wieder gerne gegen den Schweizer. Bereits 2008, als Djokovic im Australian-Open-Halbfinale gegen Federer siegte und anschließend das Turnier gewann, dröhnte Dijana Djokovic: "Der König ist tot, lang lebe der König." Seither fiel vor allem Papa Srdjan auf, der Federer immer wieder angriff.

Im Gespräch mit dem serbischen Portal sport.blic.rs äußerte sich Dijana Djokovic nun erneut über Federer und das legendäre Wimbledonfinale im vergangenen Jahr. Dies sei das schwierigste Match überhaupt für Djokovic gewesen. Alle hätten Federer angefeuert, nur eine Handvoll Leute Novak. Sie wolle hierbei nicht sagen, dass sie von Federer oder anderen genervt sei. "Aber es nervt mich, weil er ein wenig arrogant ist", so Dijana Djokovic. Als Federer seine zwei Matchbälle hatte, habe sie zu ihrem Kreuz gegriffen, das sie ins schwierigen Momenten rettet. Und sich gesagt: "Nole, du kannst es schaffen, du hast es schon zwei Mal geschafft (Djokovic hatte bereits in den US-Open-Halbfinale 2010 und 2011 zwei Matchbälle gegen Federer abgewehrt und gewonnen, Anm. d. Red.) und kannst es auch ein drittes Mal tun."

Djokovic und Gott: "Ich denke, er ist auserwählt"

Novak sei ohnehin von Gott gerettet worden, es sei ein großer Gläubiger. "Er glaubt an Gott und ich denke, er ist auserwählt." Dabei seien die Anfänge hart gewesen. Sjdjan habe sich Geld beschaffen und dabei oft einen höheren Zinssatz zahlen müssen als normal. Beim Juniorenturnier der French Open beispielsweise. "Als der Mann sah, dass Srdjan in Schwierigkeiten war, sagte er: 'Normalerweise sind es 10 Prozent. Aber für dich sind es 15, weil ich sehe, dass du in Zeitnot bist.'"

Wenn Djokovic in einem anderen Land geboren wäre, wäre wohl alles anders gewesen. "Wir hatten hier keine Unterstützung oder Hilfe", so Dijana Djokovic. "Diese Sorge kostete mich später meine Gesundheit."

