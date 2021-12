Marca: Rafael Nadal und Carlos Alcaraz lassen ATP Cup aus

Gemäß eines Medienbericht der spanischen Sportzeitung "Marca" werden sowohl Rafael Nadal als auch Carlos Alcaraz nicht am ATP Cup 2022 teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.12.2021, 08:27 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Rafael Nadal werden wohl nicht am ATP Cup teilnehmen

Bittere Nachrichten für Spanien: Nachdem Rafael Nadal (Fußverletzung) und Carlos Alcaraz (Corona-Infektion) schon nicht an der laufenden Davis-Cup-Endrunde teilnehmen konnten, werden die beiden wohl auch nicht beim ATP Cup spielen. Das berichtete die spanische Sportzeitung "Marca" am Dienstag.

Demnach wählen Nadal und Alcaraz für die am 17. Januar beginnenden Australian Open eine andere Vorbereitung als den Mannschaftswettbewerb. Wie genau sich die beiden auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres einstimmen wollen, steht aber noch nicht fest. Klar ist, dass Nadal bei einem Exhibition-Event in Abu Dhabi am 17. Dezember sein Comeback plant.

"Solange die Dinge nicht zu 100 Prozent sicher sind, kann ich nicht viel sagen. Schließlich weiß ich es auch nicht. Wie ich schon vor einigen Wochen erwähnt habe, ist mein Plan, in Abu Dhabi zu sein und dort am 17. und 18. zu spielen. Das ist immer noch mein Ziel. Aber die Dinge werden Woche für Woche analysiert, wie immer mit dem Gedanken, dass ich so früh wie möglich zurückkehren möchte - aber vor allem will ich in guter Form zurückkehren", erklärte Nadal unlängst am Rande einer Veranstaltung auf Mallorca.

Neben dem 20-fachen Grand-Slam-Sieger und Alcaraz wird den Spaniern auch Doppelspezialist Marcel Granollers nicht zur Verfügung stehen. Aus derzeitiger Sicht werden Roberto Bautista Agut und Pablo Carreno Busta die Iberer anführen. Der ATP Cup 2022 beginnt am 1. Januar und findet im kommenden Jahr in Sydney statt.