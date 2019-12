Maria Sharapova von Rafael Nadal inspiriert

Maria Sharapova will 2020 noch einmal voll angreifen. Inspiration dafür holt sie sich unter anderem von Rafael Nadal.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.12.2019, 22:15 Uhr

© Getty Images Maria Sharapova

Nein, einfach hatte es Maria Sharapova nach ihrer Dopingsperre nicht immer. Die Russin konnte nur äußerst selten an ihr Niveau vergangener Tage anschließen, zudem musste sich die 32-Jährige immer wieder mit Verletzungen herumplagen. Dennoch will es Sharapova im kommenden Jahr noch einmal so richtig wissen.

"Ich liebe das, was ich mache. Ich denke, das sieht man auch, wenn ich auf dem Platz stehe und wettkämpfen kann", so Sharapova, die in der abgelaufenen Spielzeit nur an acht Turnieren teilnahm und bis auf Platz 131 der WTA-Weltrangliste zurückfiel. "Wenn ich aufstehe, denke ich ausschließlich daran, mich in Sportkleidung zu begeben und daran zu arbeiten, eine bessere Tennisspielerin zu werden", will Sharapova aber dennoch nicht aufgeben.

Inspiration holt sich die ehemalige Weltranglistenerste dabei von Rafael Nadal. Der Spanier hatte in seiner Laufbahn ebenfalls des Öfteren mit Verletzungen zu kämpfen, steht derzeit aber an der Spitze der ATP-Rankings und wird im kommenden Jahr versuchen, den Grand-Slam-Rekord von Roger Federer zu brechen.

Sharapova spürt das Feuer

"Ich bin von seiner gesamten Karriere angetan", streute Sharapova dem Mallorquiner Rosen. "Was seinen Turnierplan anbelangt, geht er wirklich klug vor. Man muss die richtigen Entscheidungen treffen. Das ist definitiv etwas, das ich von ihm lernen kann", so Sharapova weiter.

Genau das habe sie sich für 2020 vorgenommen. Geglückt ist der Start in die neue Spielzeit schon einmal: Bei einer Exhibition in Abu Dhabi setzte sich die 32-Jährige gegen Ajla Tomljanovic durch. Doch das soll erst der Anfang gewesen sein. Denn, so Sharapova: "Ich spüre immer noch das Feuer in mir."