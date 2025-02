Maria verpasst Viertelfinale in Austin deutlich

Bei dem WTA-Tour-250-Turnier in Austin hat Tatjana Maria den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die Deutsche unterlag der ungesetzten Anna Blinkova mit 6:2 und 6:2.

von SID/ Red

zuletzt bearbeitet: 26.02.2025, 20:02 Uhr

© Getty Images Tatjana Maria hat den Viertelfinaleinzug in Austin klar verpasst

Nach einer guten Stunde und in zwei glatten Sätzen verlor die 37-Jährige aus Bad Saulgau ihr Zweitrunden-Match gegen Anna Blinkowa. Für Maria war es die dritte Pleite im vierten Spiel gegen die neun Jahre jüngere Russin, die direkt ihren ersten Matchball nutzte.

Erst am Montag war Maria als beste deutsche Tennisspielerin abgelöst worden. Melbourne-Überraschung Eva Lys kletterte im WTA-Ranking auf Platz 77 und überholte damit Maria (79.) und Laura Siegemund (83.). Siegemund war beim Turnier in Texas in der ersten Runde ausgeschieden.

