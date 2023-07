Marketa Vondrousova: Die Zielscheibe auf dem Rücken

Durch ihren Triumph in Wimbledon stieß Marketa Vondrousova in die Top Ten der Weltrangliste vor. Die Tschechin sieht sich nun als Gejagte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.07.2023, 16:01 Uhr

© Getty Images Markea Vondrousova triumphierte in Wimbledon

Nein, mit dem Wimbledon-Triumph von Marketa Vondrousova war nun wahrlich nicht zu rechnen. Vor Beginn des Rasenklassikers in London hatte die Tschechin auf Rasen bei einer Bilanz von zehn Niederlagen und nur zwei Siegen gestanden. Und doch war es am Ende die 24-Jährige, die die englische Hauptstadt als strahlende Siegerin verließ.

Wie das möglich war, verriet Vondrousova in einem Gespräch mit "WTA Insider": "Ich glaube, das Wichtigste war meine Beweglichkeit, denn auf Sand bewege ich mich sehr gut und auf Hartplatz kann ich rutschen, aber auf Rasen hatte ich das Gefühl, dass ich so langsam bin. Ich weiß nicht, es hat sich in diesem Turnier einfach so viel verändert."

Vondrousova lernt aus French-Open-Endspiel

Beeindruckend war zudem, mit welcher Gelassenheit Vondrousova ihren ersten Grand-Slam-Titel einfuhr. Während Finalgegnerin Ons Jabeur die Nervosität sichtlich anzumerken war, war die Tschechin in keiner Phase des Matches aus der Ruhe zu bringen. Geholfen habe ihr, so Vondrousova, die Erfahrung ihres ersten Major-Endspiels bei den French Open 2019.

"Im ersten Finale war ich wirklich noch ein junges Mädchen, deshalb war es einfach zu viel für mich. Ich glaube, Ash Barty hat ohne Nerven gespielt und sie hat mich einfach fertig gemacht", blickte Vondrousova auf die 1:6 und 3:6-Niederlage zurück. "Ich habe so sehr geweint und mir gedacht, wenn das noch einmal passiert, dann möchte ich den Moment genießen."

Vondrousova im Ranking auf Platz zehn

Genau das tat Vondrousova am Samstag dann auch. "Selbst wenn ich verloren hätte, hätte ich gefeiert, denn das ist eine große Sache", meinte die Linkshänderin, die sich durch den Sieg in Wimbledon in der Weltrangliste auf Platz zehn verbesserte. Und sich nun als eine der großen Gejagten sieht.

"Ich glaube, die Spielerinnen wollen dich schlagen, also hast du eine Zielscheibe auf dem Rücken. Aber ich denke, das ist eine gute Sache", so Vondrousava. Schließlich könne ihr den Titel niemand mehr wegnehmen. Genug hat die 24-Jährige deshalb aber noch nicht: "Ich habe das Gefühl, dass jeder mehr will."