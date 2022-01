Martina Navratilova - „Osaka muss kleinere Turniere ernster nehmen“

Naomi Osaka geht als Titelverteidigerin in die Australian Open, die am 17. Januar 2022 beginnen. Wird die Japanerin auf Hartplatz wieder so dominant wie Anfang letzten Jahres? Martina Navratilova hegt Zweifel.

zuletzt bearbeitet: 02.01.2022, 13:33 Uhr

© Getty Images Naomi Osaka - gut gelaunt beim Training in Melbourne

Martin Navratilova und Pam Shriver haben in ihrer aktiven Zeit ein Doppel gebildet, das seinesgleichen gesucht hat: 79 Turniersiege konnten die beiden holen, davon 20 bei Grand-Slam-Turnieren. Wenn die WTA diese Legenden also zu den aktuellen Ereignissen auf der Tour befragt, haben die Antworten wohl doppeltes Gewicht. Zumal sich Navratilova und Shriver in den meisten Punkten ohnehin einig sind. Etwa darin, dass die Renaissance von Garbine Muguruza im Jahr 2022 weitergehen wird.

Und auch zu den Aussichten von Naomi Osaka, die als Titelverteidigerin zu den Australian Open angereist ist, haben sich Navratilova und Shriver geäußert. Genauer gesagt: zur Frage, ob Osaka auf Hartplatz wieder so dominant auftreten könne, wie sie dies nach der Corona-Pause ab dem späten Sommer 2020 getan hat. Zweifel sind daran durchaus angebracht.

„Osaka braucht mehr Matches“

„Naomi hat die Majors auf Hartplatz dominiert, aber niemals die kleineren Turniere“, erklärte also Martina Navratilova. „Ein bisschen wie Serena. Ich glaube, um dem Spiel wirklich einen Stempel aufzudrücken, muss man alle Events dominieren. So wie Djokovic, so wie Barty. Die konzentrieren sich zwar auch auf die Majors, aber man kann die anderen Turniere nicht nur als Warm-Ups betrachten“.

Und weiter: „Je weniger man spielt, umso mehr Druck baut sich auf. Und umso weniger spürt man sein eigenes Spiel. Man braucht die Wiederholungen. Wenn Naomi das schafft, hat sie das Spiel, jede Gegnerin vom Platz zu schießen. Weil sie ist schnell, bewegt sich gut und spielt auf beiden Seiten stark. Dazu kommt ihr massiver Aufschlag. Sie muss einfach mehr Matches spielen.“ Fats als hätte Osaka dies gehört, wird sie in der kommenden Woche bei einem der WTA-Tour-250-Events in Melbourne starten.

Drei Jahre ohne Rasen-Partie

Pam Shriver möchte da nicht widersprechen. „Zunächst einmal: Wenn sie wieder dominieren sollte, dann nur auf Hartplatz. Was zur Frage führt: Kann man eine dominante Spielerin nur auf einem Belag sein? Wenn wir uns die größten aller Zeiten ansehen - Navratilova, Graf, Serena, Roger, Novak - die haben auf verschiedenen Belägen dominiert.“

„Die andere große Frage: Kann Naomi in ihrer besten physischen und emotionalen Verfassung zurückkommen?“, fuhr Shriver fort. „Wenn sie das schafft, kann sie auf Hartplatz dominieren.“ Andererseits würden durch die Absage von Wimbledon 2020 und Osakas Verzicht auf einen Start 2021 drei Jahre seit dem letzten Rasenmatch der Japanerin vergangen sein. „Drei Jahre weg vom unsichersten Belad, das ist … eine Ewigkeit. Rasen wird für sie extrem schwierig werden.“