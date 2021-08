Matchball gegen sich? Auf der WTA-Tour kein Problem

Die nächste Frau, die in einem Match der WTA-Tour einen Matchball gegen sich abwehrt und die Partie noch gewinnt, wird die bereits 50. in dieser Saison sein, der dies gelingt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.08.2021, 17:30 Uhr

Ajla Tomljanovic hat gestern eine schöne Tradition 2021 fortgeführt

Das Match zwischen Amanda Anisimova und Ajla Tomljanovic wird möglicherweise im Turnier-Rückblick von San Jose ein Rolle spielen, in den Tennis-Almanach für das Jahr 2021 wird es keinen Eingang finden. Tomljanovic gewann die Partie mit 1:6, 7:5 und 7:5. Mit der kleinen Besonderheit, dass die für Australien startende gebürtige Kroatin dabei zwei Matchbälle abwehrte. Die Frage ist allerdings: Wie besonders ist dies in diesen Tagen überhaupt noch? Denn sage und schreibe 48 Frauen haben es in diesem Jahr Tomljanovic schon gleichgetan.

Das Match mit den im Nachhinein markantesten Auswirkungen war wohl jenes von Naomi Osaka gegen Garbine Muguruza während der Australian Open. Osaka lag im Entscheidungssatz schon mit 3:5 zurück, schaffte nicht nur das Comeback in diesem Match, sondern holte sich in weiterer Folge gleich auch noch ihren insgesamt vierten Major-Titel.

Kreicikova und Sinakova nicht nur im Doppel stark

Im zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres ging es im Halbfinale ebenfalls knapp zu: Barbora Krejcikova wehrte beim Stand von 4:5 im dritten Satz einen Matchball von Maria Sakkari ab, gewann dieses Match noch mit 9:7. Und dann auch noch gleich das Endspiel gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Allerdings ohne das ganz große Drama.

Krejcikovas reguläre Doppel-Partnerin Katerina Siniakova, mit der sie gerade olympisches Gold geholt hat, ist übrigens eine ganz besondere Comeback-Künstlerin: Siniakova gewann gegen Tereza Smitkova nach Abwehr eines Matchballs zuletzt in Prag. Dasselbe Kunststück war der Tschechin schon in Roland Garros gegen Veronika Kudermetova gelungen. Dort konnte Siniakova sogar zwei Chancen ihrer Gegnerin auf den Sieg parieren.