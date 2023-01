Matteo Berrettini: „Der Druck hört niemals auf“

Matteo Berrettini spielt mit Italien im Halbfinale des United Cups gegen Griechenland. Bei einer Pressekonferenz gab der Römer Einblick in sein Seelenleben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2023, 12:34 Uhr

© Getty Images Ein fantastisches Paar: Matteo Berrettini und Vincenzo Santopadre

Läuft soweit gut für Matteo Berrettini, dieses Tennisjahr 2023. Der Italiener hat alle drei Auftritte beim United Cup gewonnen, besonders beeindruckend dabei der glatte Zwei-Satz-Erfolg gegen Casper Ruud. Auch gegen Hubert Hurkacz konnte sich Berrettini in drei Sätzen behaupten. Das ist umso beruhigender, als dass Berrettini Ende 2022 mit größeren Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte.

Bei einer der Pressekonferenzen in Brisbane hatten in den letzten Tagen nun mehr als ein Dutzend australische Youngster die Gelegenheit, Matteo Berrettini auf den Zahn zu fühlen. Und der gab sich sehr auskunftsfreudig. So wollten die Nachwuchskräfte wissen, was Berrettini denn tue, um dem Druck auf der ATP-Tour entgegenzuwirken.

Berrettinis Dank an den Coach

„Der Druck hört niemals auf“, erklärte Berrettini also. „Es ist egal, ob man ein Grand-Slam-Champion ist, was ich nicht bin. Oder ein Top-Ten-Player. Der Druck ist immer da. Gestern Abend habe ich mit meinem Coach gesprochen. Ich habe viel Druck gefühlt. Nicht nur für dieses Match, sondern für die gesamte Saison. Das letzte Jahr war hart.“

Apropos Coach: Vinzenzo Santopadre bekam noch eine Portion Extralob seines Schützlings Matteo Berrettini ab. "Ich glaube, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich diesen Kerl getroffen habe, als ich 14 Jahre alt war. Ich mache zwar immer Witze, aber ich muss mich bei ihm bedanken.“