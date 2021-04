Matteo Berrettini - Keine Big-Three-Siege "gut fürs Tennis"

Matteo Berrettini hat sich am Rande des ATP-250-Events von Belgrad durchaus erfreut über die jüngsten beiden ATP-Masters-1000-Champions geäußert. Zumal damit die Dominanz der großen Drei zumindest etwas unterbrochen wurde.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 21.04.2021, 23:48 Uhr

Hubert Hurkacz und Stefanos Tsitsipas heißen also die ersten beiden ATP-Masters-1000-Champions der Tennissaison 2021. Der Pole schnappte sich durchaus überraschend aber nicht minder beeindruckend den Miami-Titel, Tsitsipas setzte vor wenigen Tagen seiner mackellosen Woche in Monte Carlo mit einem Finalerfolg über Andrey Rublev die Krone auf.

Ein Mann, der bei diesen Turnieren rechtschaffen wenig um den Titel mitgesprochen hat, ist Matteo Berrettini. Und dennoch zeigte sich der Italiener in Belgrad durchaus erfreut über die beiden Titelträger: " Ich denke, es ist gut für das Tennis, dass die großen Drei nicht alle Turniere gewinnen, die sie spielen. Bei den Grand Slams ist die Situation ein bisschen komplizierter, aber ich denke, dass sich bald etwas ändern wird."

Leistungen der jungen Generation ein Ansporn

Dies rühre aber nicht daher, dass die Big Three eben nicht jünger werden würden, nein, vielmehr liege das am großartigen Niveau, welches die junge Generation nun langsam aber sicher konstanter auf den Platz bringe: "Es spornt mich an, mich immer weiter zu verbessern, damit ich meine Möglichkeiten habe", erklärte der Römer, der in Belgrad als Nummer zwei hinter Novak Djokovic ins Rennen gehen wird.

Was es brauche, damit er auch er künftig um diese Titel mitreden könne, weiß Berrettini indes genau, wie der Weltranglistenzehnte in Serbien betonte: "Ich weiß, was ich tun muss, um auf dem gleichen Niveau zu sein wie diese Gruppe junger Spieler. Sie haben bereits gezeigt, dass sie auf einem hohen Niveau spielen können und dass sie mehr Erfahrung in Spielen dieses Kalibers haben. Ich hoffe, ich kann auch zu dieser Gruppe von Spielern gehören, die bei den besten Turnieren mitspielen können."