Maxime Cressy und Jannik Sinner stehen im Finale

Maxime Cressy gewinnt 7:5, 6:7 (3), 7:6 (4) gegen Holger Rune und kämpft morgen gegen Jannik Sinner um den Titel. Damit gewinnt entweder Cressy seinen zweiten oder Sinner seinen siebten Titel.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 22:25 Uhr

© Getty Images Maxime Cressy zieht ins Finale von Montpellier ein.

Das ATP-250er, das auf dem vielleicht schönsten (farblich gesehen) Hartplatz der Saison ausgetragen wird, hat nun seine beiden Finalisten gefunden. Maxime Cressy gewann gegen den an eins gesetzten Holger Rune mit 7:5, 6:7 (3), 7:6 (4). Holger Rune, der hier zum ersten Mal in seiner Laufbahn als Favorit an den Start gegangen war, konnte seiner Rolle trotz der Halbfinalniederlage gerecht werden. Er besiegte auf dem Weg ins Halbfinale schon Marc-Andrea Hüsler und Gregoire Barrere. Cressy spielte zuvor gegen den schweizerischen Qualifikanten Antoine Bellier, Emil Ruusuvuori und Borna Coric. Im heuteigen Match rief Cressy beim Stand von 3:2 den Physiotherapeuten wegen Schmerzen am Finger, der aber verarztet werden konnte.

Das Match zeichnete sich durch unglaublich gute Aufschlag-Spiele beider Kontrahenten aus (88% gewonnene Punkte beim 1. Aufschlag bei Cressy; 79% bei Rune) mit nur einem Break von Cressy. Im Tiebreak des zweiten Satzes legte Holger Rune mit 4:0 einen perfekten Start hin. Doch Cressy blieb nervenstark und zauberte einen Volley zum Mini-Break auf die Linie. Letztendlich servierte Rune aber mit einem Ass zum dritten Satz. Der dritte Satz war erneut sehr knapp. Die Entscheidung im Tiebreak gab es nach einer weiteren Verarztung von Cressys Schnitt am Finger. Rune war genervt, machte einige ärgerliche Fehler und ebnete Cressy so den Weg zum Match-Gewinn.

Sinner wartet schon

Jannik Sinner versucht, morgen seinen siebten Titel auf der Tour zu gewinnen. Er gewann das Halbfinale gegen Arthur Fils mit 7:5, 6:2. Der Südtiroler musste auf seinem Weg ins Finale nur Lorenzo Sonego und Arthur Fils bezwingen, nachdem Marton Fucsovics nicht spielen konnte. Auf dem Papier ist der 21-jährige Sinner der Titelfavorit. Wir können uns auf eine spannende Partie freuen – wer das Finale gewinnt, darf durchaus als offen bezeichnet werden.

