Medienberichte: Novak Djokovic ohne Vorbereitungsturnier nach Wimbledon

Novak Djokovic wird offenbar kein Vorbereitungsturnier vor dem dritten Grand Slam des Jahres, Wimbledon, bestreiten. Das berichtete das serbische Medium Sport Klub am Donnerstag.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 11:21 Uhr

Novak Djokovic reist als Titelverteidiger nach Wimbledon

Goran Ivanisevic hatte es bereits angedeutet. "Wahrscheinlich nichts vor Wimbledon", hatte der kroatische Trainer des Noch-Weltranglistenersten Novak Djokovic vor wenigen Tagen hinsichtlich der Vorbereitung, die sein Schützling vor dem dritten Major-Turnier des Jahres absolvieren möchte, zum Besten gegeben. Und damit augenscheinlich Recht behalten.

Wie das serbische Medium Sport Klub nämlich am Donnerstag berichtete, wird der Vorjahressieger nämlich wohl ohne Turnier nach London fliegen, um dort seinem 21. Grand-Slam-Titel hinterherzujagen. Djokovic weilt demnach derzeit in Montenegro, um sich mental von der bitteren Viertelfinalniederlage bei den French Open zu erholen und wettkampffit für Wimbledon zu werden.

Djokovic verliert Nummer-eins-Position

Dort geht der 20-fache Major-Sieger zweifelsohne als der ganz große Titelfavorit ins Rennen, hat Djokovic den Rasen-Klassiker in seiner Laufbahn doch bereits sechs Mal gewinnen können. Unsicher ist jedoch, wie schwer die Spuren wiegen, die das Aus in Roland Garros beim Weltranglistenersten hinterlassen haben. Zwar meinte Ivanisevic, die Niederlage in Paris habe seinen Schützling schwer getroffen, dennoch habe Djokovic "schon früher Enttäuschungen erlebt, ich weiß, dass er für den Rasen bereit sein wird", so der Kroate.

Wenngleich Novak Djokovic die Spitzenposition in der Weltrangliste demnächst an Daniil Medvedev abtreten wird müssen, geht der Serbe topgesetzt ins dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres, darf der Russe in London doch nicht an den Start gehen. Auch Alexander Zverev, der zu diesem Zeitpunkt die Nummer-zwei-Position in der Weltrangliste bekleiden wird, muss verletzungsbedingt passen.

Das Grand-Slam-Turnier von Wimbledon wird am 27. Juni seinen Start finden. Das Endspiel steigt am 11. Juli.