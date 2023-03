Medvedev-Coach Gil Cervara: „Daniil mochte es nie, in der Wüste zu spielen“

Vor dem ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells hat Gil Cervara, der Coach von Daniil Medvedev, dem Portal tennismajors.com ein bemerkenswertes Interview gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2023, 08:07 Uhr

© GEPA Pictures Nicht immer ein einfacher Schüler: Daniil Medvedev

Drei Turniersiege innerhalb von drei Wochen - das hätte man nach dem eher bescheidenen Saisonstart von Daniil Medvedev eher nicht erwartet. In Rotterdam und Doha saß dabei in bewährter Manier Gil Cervara in der Box des Russen, in Dubai nahm sich der Coach eine Auszeit. Fand aber doch auch die Zeit, dem Portal tennismajors.com ein ausführliches Interview zu geben, in dem Cervara vor allem über die Entwicklungen nach dem Aus in Melbourne gegen Sebastian Korda sprach. Aber auch über die Eigenheiten, die den Menschen und Spieler Daniil Medvedev ausmachen.

Gil Cervara also über …

… das Ausscheiden bei den Australian Open:

Er hat zu diesem Zeitpunkt gegen den falschen Spieler im Turnier verloren, Sebastian Korda. Dieses Match hat uns einiges zu analysieren gegeben. Aber ich war auch nach Australien davon überzeugt, dass er auf einem großartigen Level gespielt hat, dass er im Turnier weit kommen könnte, und dass wir nicht eine Milliarde Dinge in Frage stellen sollten. Aber ja: Als wir aus Australien zurückgekommen sind, war sein Selbstvertrauen weg. Da war nichts mehr.

… das manchmal schwierige Mindset seines Schützlings:

Ich erinnere mich daran, als er Bercy und das Masters 2020 gewonnen hat. Er hat in Wien (im Viertelfinale gegen Kevin Anderson) verloren und er hat nach irgendwelchen Gründen gesucht, warum er schlecht gespielt hätte. Dabei hatte er unglaubliche Momente. Ich habe ihm vor dem Turnier (in Paris-Bercy) gesagt, dass er das Recht hätte, sich selbst fertig zu machen und zu glauben, dass er schlecht spielt. Aber dass das nicht meine Meinung war.

… über die Aussichten in Indian Wells:

Er mochte es eigentlich nie, in der Wüste zu spielen. Aber Doha und Dubai haben das einfach beiseite gewischt. E hat gedacht, es sei unmöglich, dort gut zu spielen. Ist es aber nicht. Aber es wird anders sein, weil Indian Wells ist mit dem Belag, der Hitze, der Kälte, der Trockenheit, den Bälle, etwas Besonderes. Miami ist wieder etwas anderes, aber es gibt keinen Grund, dass Daniil da nicht gut spielen könnte.

