Medvedev folgt Murray ins Finale von Doha

Dieser Mann ist so richtig gut in Form: Danill Medvedev bezwingt im Halbfinale von Doha den Kanadier Félix Auger-Aliassime in zwei Sätzen und trifft nun Im Finale auf den kampferprobten Andy Murray.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.02.2023, 20:44 Uhr

Wenn sich mal wieder viel um die Zulassung von Novak Djokovic bei Turnieren, die Verletzung von Rafael Nadal oder das Comeback von Carlos Alcaraz dreht, wird mal schnell vergessen: Der momentan wahrscheinlich formstärkste Tennisspieler der Welt heißt Daniil Medvedev. Nsch seinem Turniersieg vergangene Woche in Rotterdam steht er schon wieder in einem Endspiel. Diesmal beim 250er-Turnier in Doha. Im Halbfinale gewann der 27-Jährige gegen Félix Auger-Aliassime mit 6:4 und 7:6 (9:7). Dabei sah es lange Zeit nach einer sehr klaren Sache für Medvedev aus, der in Durchgang zwei schon ein Break vorne war. Der Kanadier konnte sich das Break aber zurückholen und es ging in den Tiebreak. Dort zeigte Medvedev die besseren Nerven und holte sich den Tiebreak mit 9:7.

Im Endspiel trifft Medvedev, der in der Wüste wieder nur mit Coach Gilles Cervara unterwegs ist, auf die ehemalige Nummer eins der Welt Andy Murray. So ist das Finale auch gleichzeitig ein Duell der ehemaligen Top-Platzierten in der Welt. Murray musste in seinem Halbfinale gegen Jiri Lehecka mehrere Matchbälle abwehren.

Einfacher hatte es da sein Gegner Medvedev, der auf dem Weg ins Endspiel fraglos weniger Kraft gelassen hat, und somit auch als Favorit in das Match gegen den Schotten gehen wird. Am Samstag um 16 Uhr legen beide Spieler los.