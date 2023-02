Sinner tritt auf höchstem Niveau auf der Stelle

Ein Satz lang sah es so aus, als könne Jannik Sinner seine Siegesserie im Finale von Rotterdam gegen Daniil Medvedev fortsetzen. Doch Medvedev entpuppte sich als der reifere Akteur und nahm den Titel aus den Niederlanden mit nach Hause. Jannik Sinner scheint dagegen immer noch das letzte Quäntchen zu fehlen, um dort zu landen, wo ihn viele Experte ihn sehen wollen: nämlich ganz oben in der Weltrangliste.

von Robin Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.02.2023, 08:07 Uhr

Zugegeben: Es ist wirklich Klagen auf hohem Niveau, wenn man nach einem Turniersieg vor einer Woche und einer Finalteilnahme an einem Spieler herumkritisiert. Aber im Fall von Jannik Sinner ist es auch ein Stück Lob. Denn es zeigt, welches Potential man dem Südtiroler zuschreibt.

Im Finale von Rotterdam sah es lange so aus, als könne Sinner seinen zweiten Titel in Folge einheimsen. Schon letzte Woche war er in Montpellier erfolgreich gewesen. Doch Daniil Medvedev erwies sich als zu abgezockt, um Sinner den zweiten Titel in Serie zu überlassen.

So bleibt es weiter bei der Tatsache, dass Sinner immer wieder sein außergewöhnliches Talent zeigt, aber zwei Sachen fehlen, die ihn zu einem noch größeren Spieler machen: Erstens die Konstanz auf kleinen bis mittleren Turnieren und zweitens der ganz große Wurf bei einem Grand Slam, nämlich ein Titel. Nun kann man argumentieren, dass es so vielen Spielern seiner Generation ergeht. Dass sie einfach die Dominanz der "alten Herren", allen voran von Novak Djokovic, nicht brechen können. Aber als Sinner sich nach vorne spielte, trauten ihm viele Experten einen ähnlichen Einschlag ins Profi-Tennis zu wie einem Carlos Alcaraz. Besonders seine mentale Stärke hoben die Experten immer wieder hervor. Er spiele für einen Teenager unglaublich reif. "Zukünftige Nummer 1", diesen Titel verliehen ihn immer wieder viele Experten.

Beeindruckender Sieg gegen Tsitsipas

In den letzten beiden Jahren stockte allerdings die Entwicklung des 21-Jährigen. Auch von Verletzungen beeinflusst, aber er schaffte es nicht ganz, die hohen Erwartungen an ihn zu erfüllen. Bei den Australian Open scheiterte er dieses Jahr nach einem guten Auftritt gegen Stefanos Tsitsipas in der vierten Runde, musste das Turnier Down Under wieder als vertane Chance abhaken. Als er aber gerade diesen Stefanos Tsitsipas in der Woche von Rotterdam mit 6:4 und 6:3 beeindruckend beherrschte, schien Sinner vollends in der Spur. Erst recht mit dem Turniersieg in Montpellier im Rücken.

Die Niederlage gegen Medvedev ist nun (wieder) ein Rückschritt. Sinner ist kein Gigant, sondern weiter ein Spieler mit Giganten-Potential. Da ist es wieder das Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber das hat sich Jannik Sinner mit seinem Talent selbst eingebrockt.