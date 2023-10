Medvedev und der Hartplatz - 2023 schon 40 Mal die große Liebe

Daniil Medvedev hat am Samstag seinen 40. Matchsieg auf Hartplatz in der Saison 2023 gefeiert. Auf blauem Untergrund fühlt sich der Russe besonders wohl. Jetzt aber wartet ein Angstgegner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 01.10.2023, 07:49 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev auf dem Belag seines Vertrauens

Gut möglich, dass Daniil Medvedev nach eigener Zählung erst auf 35 Matchsiege auf Hartplatz in der Saison 2023 kommt. Denn nach Einschätzung des Russen hatte der Court in Indian Wells nicht viel mit einem konventionellen Hardcourt zu tun. Dass es Medvedev dort dennoch mit fünf Siegen bis ins Finale schaffte, spricht natürlich für ihn. Und noch mehr, dass es nun mittlerweile schon 40 Erfolge sind, die Meddy seit Jahresbeginn auf dem zumeist blauen Untergrund geholt hat.

Die Auslosung in Peking hat es nicht gut gemeint mit dem 27-Jährigen: In Runde eins musste gleich Tommy Paul verarztet werden, die aktuelle Nummer 13 der ATP-Charts. Im Achtelfinale gestern dann Alex de Minaur, die Nummer zwölf. Was für die enorme Qualität des Starterfeldes in der chinesischen Hauptstadt spricht. Der Australier hatte Medvedev in Cincinnati nah an den Wahnsinn getrieben, das Match am Samstag tendierte schon wieder in diese Richtung: Medvedev führte im ersten Satz komfortabel mit zwei Breaks, musste dann aber doch noch ins Tiebreak, das er einigermaßen souverän gewann.

Nächster Gegner am Montag ist nun nicht Landsmann Andrey Rublev, sondern ein wenig überraschend Ugo Humbert. Was Medvedev nicht gelegen kommt: Beide bisherigen Partien gegen den Franzosen hat er verloren.

Medvedev mit 18 von 20 Titeln auf Hartplatz

Nun hat sich aber gerade in dieser Spielzeit gezeigt, dass Daniil Medvedev auch auf anderen Geläufen ziemlich gut zurechtkommt. Wenn die Laune und die Umstände passen. So wie in Rom, wo Medvedev für alle (auch für ihn selbst?) überraschend den Titel holte. Aber auch in Wimbledon, wo er sich erst im Halbfinale dem späteren Champion Carlos Alcaraz geschlagen geben musste.

20 Turniersiege hat Daniil Medvedev bislang gefeiert, 18 davon auf Hartplatz. Die Ausnahmen: eben Rom und Mallorca im vergangenen Jahr. Bemerkenswert bleibt aber eine andere Statistik: Dass der Mann aus Moskau, der längst in Monte-Carlo lebt, noch an keinem Ort zweimal erfolgreich gewesen ist. Was ihn in Peking beinahe zum Topfavoriten aufsteigen lässt: Denn dort hat sich Daniil Medvedev noch nicht in die Siegerliste eingetragen.

