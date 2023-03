"Mentale Probleme": Dominic Thiem auf der Suche nach dem Selbstvertrauen

Dominic Thiem beschloss die Südamerika-Tournee mit nur einem Sieg. Nach seinem Erstrunden-Aus in Santigo sprach der Österreicher auch von mentalen Problemen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 07:32 Uhr

© Getty Images Die südamerikanische Sandplatztournee verlief für Dominic Thiem enttäuschend

Die südamerikanische Sandplatz-Tournee endete für Dominic Thiem mit einer weiteren Enttäuschung. Der 29-Jährige musste sich Cristian Garin in der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Santiago mit 2:6 und 6:7 (2) geschlagen geben. Insgesamt hält der Niederösterreicher im laufenden Kalenderjahr bei einer Bilanz von einem Sieg und sieben Niederlagen.

Es ist eine Ausbeute, die bei Thiem Spuren hinterlässt. Nach der Niederlage gegen Garin gab der ehemalige Weltranglistendritte offene Einblicke in sein Seelenleben. "Sobald ich auf den Platz gehe, tauchen viele mentale Probleme auf, die ich derzeit einfach nicht lösen kann", meinte der Österreicher.

Thiem sieht sein Tennis auf einem guten Weg

Eine stichhaltige Erklärung für den Auftritt in der chilenischen Hauptstadt hatte Thiem nicht parat. "Ich konnte mich nicht wirklich fokussieren, viele Dinge waren nicht gut. Das hat auch viel mit mentalen Dingen zu tun, weil vom Tennis her spiele ich gut, auch im Training", so der Lichtenwörther. "Aber ich arbeite daran, ich arbeite an vielen Dingen, um wieder den richtigen Weg zu finden."

Dieser Weg wird Thiem nun nach Indian Wells führen, wo er 2019 seinen ersten ganz großen Titel holte. Nachdem er zuvor in der Saison nicht sonderlich geglänzt hatte. Dennoch wäre es vermessen, vier Jahre später an einen ähnlichen Befreiungsschlag zu glauben. Thiem muss sich der Weltspitze mit kleinen Schritten nähern. Und ist gewillt, genau das zu machen. "Ich kann nur daran arbeiten und mir eine weitere Chance in Indian Wells geben.“

Thiem: Der Fokus ist nicht da, wo er sein sollte"

Er werde versuchen, beim ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres "besser zu sein". Zusätzlichen Druck durch den enttäuschenden Saisonstart verspüre er nicht, so Thiem. "Es ist nur eine Niederlage, ich muss mit der Situation umgehen. Der Fokus ist nicht da, wo er sein sollte. Ich habe diese Probleme nun schon eine ganze Weile."

In der kommenden Woche wird Thiem die Top 100 der Weltrangliste vorerst wieder verlassen. In Indian Wells steht er noch dank einer Wildcard im Hauptfeld, wie es danach weitergeht, scheint derzeit völlig offen. Klar ist nur, dass der Österreicher für ein Erfolgserlebnis in Kalifornien im Vergleich zum Match gegen Garin eine klare Leistungssteigerung benötigt. Denn wenn er so spiele, erklärte Thiem, "werden viele Spieler gut gegen mich aussehen".

