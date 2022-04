Mentale Vorbereitung: Drei Ziele, um eine gute Saison zu spielen

Schön langsam geht die Freilauftsaison auch für die ambitionierten Amateurspieler los. Und der Tennis-Insider Marco Kühn weiß, wie man die Spielzeit erfolgreich gestalten kann.

von Marco Kühn

zuletzt bearbeitet: 01.04.2022, 04:28 Uhr

Rafael Nadals Einstieg in die Saison 2022 war bis Indian Wells makellos

Was haben Rafael Nadal und Novak Djokovic gemeinsam?



Einiges an Titeln, das stimmt. Aber nicht nur das. Sie verbindet, dass sie in den letzten zehn Jahren ihre individuelle Art Tennis zu spielen an das Maximum getrieben haben. Beide Tenniscracks haben aus ihren Möglichkeiten das Optimum herausgefischt. Das unterscheidet sie von vielen anderen Benoit Paires. Eine Eigenschaft, die vollkommen unterschätzt wird. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann ist Rafa sogar über das Ziel der persönlichen Entwicklung hinausgeschossen: Er spielt mittlerweile sogar Volleystopps.



Du wirst in der anstehenden Saison vielleicht nicht um den Titel bei den French Open mitspielen. Aber du kannst eine Saison hinlegen, auf die du im Oktober bei einem kühlen Bierchen mit Stolz zurückblickst. In diesem Artikel klopfen wir uns den Sand von der Grätensohle und schauen genau hin, welche Einstellung die großartigen Champions dazu bringen konnte das Maximum aus ihren Fähigkeiten zu machen. Diese Chance hast du ebenso. Du kannst das, was du auf dem Court tust, weiterentwickeln. Im Tennis wird viel an Ergebnissen und Zahlen gemessen. Matchbilanz hier, Sieg gegen LK oder ITN 5 da. Das ist alles schön und nicht unwichtig. Aber welcher Weg führt dich denn zu diesen Zahlen? Wie kommst du zu einer geilen Matchbilanz und einer Siegesserie? Das versuchen wir in den nächsten Zeilen zu beantworten.

Ziel #1: Fähigkeiten entwickeln

Roger hatte vor einigen Monden ein echtes Problem. Von der Grundlinie war er gegen Rafa und Novak chancenlos. Zumindest nahezu chancenlos. Rückhand-Slice, etwas aggressiver mit der Rückhand returnieren - brachte alles nichts. Was tat er? Er machte sich Gedanken, legte sich einen Plan zurecht und feilte an seinen Fähigkeiten. Er verschob seine Position an der Grundlinie noch näher nach vorn. Und: Er entwickelte sein Angriffstennis mit einem effektiven Netzspiel weiter. Laufwege, Winkel für den Gegner schließen, Position am Netz - alles wurde verbessert.



Roger fokussierte sich auf absolute Mini-Details seiner Spielweise. Er entwickelte die Fähigkeiten, die er eh schon besaß, auf effektive Art weiter.



Das Ergebnis? Er holte weitere Grand-Slam-Titel.



Überlege dir für diese Saison, welches Mini-Detail du für deine Spielweise verbessern kannst. Bleib dabei cool und halte es simpel.



Hier ein paar Ideen:



- Mehr Spin in der Vorhand

- Bessere Quote beim ersten Aufschlag

- Zwei neue Aufschlagvariationen

- Fehlerquote ab dem dritten Schlag im Ballwechsel reduzieren



Wenn du es schaffst in den nächsten Monaten nur eine kleine Fähigkeit in deinem Spiel zu verbessern, dann wirst du erfolgreicher Tennis spielen.

Ziel #2: Denken zwischen den Ballwechseln

So, jetzt mal unter uns. Wer bitte dachte denn ernsthaft, dass der Djoker damals beim 20 mal Ball auftippen vor dem Service über seinen Aufschlag nachgedacht hat? Braucht eine Nummer Eins permanent 20 Sekunden Zeit um herauszufinden, ob er durch die Mitte oder nach außen servieren will? Selbstverständlich nicht. Das Auftippen war sein Ritual, um sich zu beruhigen und für den nächsten Ballwechsel klar denken zu können.



Warum ist das klare Denken für dich beim Tennis so wichtig? Du musst in jedem Ballwechsel Entscheidungen treffen. Spielst du Spin oder Slice? Hoch oder flach? Cross oder Longline?



Mit einer Dunstwolke voller Ängste und Sorgen in deinem Köpfchen lassen sich diese Entscheidungen eher zu deinem Nachteil treffen. Aber du willst ja direkte Winner vom Racket lassen und deinem Gegner die Siegerfaust entgegenstrecken. Überlege dir für deine anstehende Sommersaison doch mal, welches Ritual dir die so wichtige geistige Luft zum durchschnaufen schenken könnte.



Hier ein paar Ideen:



- Vor Big-Points dem Gegner den Rücken zudrehen und den Ball auftippen (aber nicht 20 mal bitte)



- Beim Seitenwechsel: Wenn der Gegner sich erhebt und zur Grundlinie schreitet noch 15 Sekunden sitzen bleiben und viermal tief durchatmen



- Vor einem wichtigen Aufschlag mit der Fußspitze die Grundlinie säubern

Ziel #3: Analyse von Niederlagen

Hast du mal 5:2 im dritten Satz geführt und dann noch im Tie-Break verloren? Und das gegen dein Idol aus deinem Verein?



Sebastian Korda hat das hinter sich. In Indian Wells spielte er gegen Rafael Nadal ein grandioses Match. Im dritten Satz führte er mit 5:2 - und dann kam der Tennisgeist, der in seinem Kopf spukte.



Rafa gewann dieses Match nicht, Korda verlor es.



Was sagte Korda anschließend auf der Pressekonferenz? Wie ärgerlich dies sei, wie groß doch die Chance war? Was dieser Sieg bedeutet hätte? Nein, nichts davon. Korda sagte recht kurz und knapp, dass er eine wichtige Sache gelernt hätte. Welches Sache das war?



Er lernte, dass er seine Fähigkeit bei enormer Nervosität stark zu spielen noch verbessern müsse. Er analysierte, dass er ein paar Fehler zu viel machte und dadurch zu passiv wurde.



Jetzt kommt der Clou. Knapp eine Woche später wehrte Korda gegen Albert Ramos Vinolas in Miami Matchbälle ab - und drehte das Ding. Wir können es natürlich nur vermuten. Doch es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Lehren aus seinem Nadal-Match ihm geholfen haben eine Woche später ein enges Match zu drehen und dabei cool zu bleiben.



Nun bist du an der Reihe. Was kannst du aus einer Niederlage, die dir nicht mehr aus dem Kopf geht, lernen? Was kannst du aus diesem Match für dich ziehen, um ein besserer Spieler zu werden? Wenn du diese mentale Übung detailliert durchziehst, dann kann dich das weiter bringen als drei einzelne Trainerstunden.



Viel Erfolg und vor allem Spaß auf dem Court in dieser Saison!