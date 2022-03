Miami: Kenin, Murray, Kyrgios & Co - Wildcards bekanntgegeben

Die Wildcards für das Combined-Event von Miami wurden am Montag bekanntgegeben. Mit Andy Murray und Sofia Kenin sind zwei vormalige Grand-Slam-Sieger auf eine solche angewiesen, um einen Platz im Hauptfeld des prestigeträchtigen Events sicher zu haben.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 15.03.2022, 06:23 Uhr

Andy Murray wurde für das ATP-Masters-1000-Event von Miami mit einer Wildcard ausgestattet

Während Indian Wells ist vor Miami, ist man geneigt zu sagen. Insbesondere für Sofia Kenin, Andy Murray und Naomi Osaka, die sich allesamt bereits früh aus dem 1000er-Event in Kalifornien haben verabschieden müssen und sich nun ungewollt früh an die Vorbereitung für den zweiten Teil des Sunshine-Double machen dürfen. Dass die drei vormaligen Grand-Slam-Champions fix im Hauptfeld dieses stehen, war jedoch lange Zeit ungewiss. Genauer gesagt bis Montag, als die Veranstalter von Miami die Wildcards für die 2022er-Ausgabe bekanntgaben. Im Fall von Osaka wurde wenige Stunden nach Veröffentlichung bekannt, dass die Japanerin nun doch - nach der Absage von Camila Orosio - per Weltrangliste ins Hauptfeld rutscht.

Andy Murray ist zusammen mit Nick Kyrgios zweifelsfrei der prominenteste Name, der von der Liste der vergebenen Wildcards bei den Herren leuchtet. Daneben wurden Jack Draper, Jordan Thompson und Juncheng Shang mit einem Ticket für das Hauptfeld ausgestattet. Im Doppel sind bislang lediglich zwei der drei vorhandenen Wildcards vergeben, neben Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis - die bei den Australian Open Anfang des Jahres für die große Sensation sorgten - wurde Feliciano Lopez und Stefanos Tsitsipas eine Wildcard zugesprochen.

Kenin mit Absturz in der Weltrangliste

Bei den Damen ist es ebenso eine vormalige Grand-Slam-Siegerinnen, die nur per Wildcard im Hauptfeld aufschlagen kann: Sofia Kenin. Für die US-Amerikanerin setzte es in Indian Wells ein bitteres, frühes Aus, die Australian-Open-Siegerin aus 2020 wartet ohnedies seit 6. Januar auf einen Erfolg auf der WTA-Tour. Ein mehr als verkorkster Saisonstart, der die ehemalige Weltranglistenvierte in den WTA-Charts bis auf Rang 130 abstürzen ließ.

Nur für wenige Minuten per Wildcard im Draw dabei war Naomi Osaka, die nach der Absage von Camila Osorio per Weltrangliste ins Main Draw rutscht. Damit ist bei den Damen ein Platz im Hauptfeld wieder freigeworden. Weitere Wildcards beim WTA-1000-Event gingen indes an Astra Sharma, Hailey Baptiste, Linda Fruhvirtova, Alexandra Eala, Ashlyn Krueger und Robin Montgomery. Im Doppel ging die bislang einzige von drei Wildcards an das Duo Madison Keys und Jessica Pegula.

Das WTA- und ATP-Combined-Event in Miami wird von 21. März bis zum 3. April im Hard Rock Stadium über die Bühne gehen. Bei den Herren sind Stand heute Rafael Nadal, Roger Federer, Dominic Thiem und Novak Djokovic die prominentesten Abwesenden, bei den Damen Ash Barty und Serena Williams.