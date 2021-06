Milliarden-Business: Ist Tennis mittlerweile zu teuer geworden?

Die Professionalisierung des Tennissports hat nicht nur Vorteile mit sich gebracht. Kritiker meinen, dass die Verhältnismäßigkeit bei Preisgeld, Antrittsprämien und ähnlichen wirtschaftlichen Faktoren heute nicht mehr gegeben ist.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 03.06.2021, 13:32 Uhr

Wahrscheinlich der wichtigste (und beeindruckendste) Bart der Tennisgeschichte: Ion Tiriac.

Auch dieses Jahr geht es im Stade Roland Garros für die Einzelsiegerin beziehungsweise den Einzelsieger um ausgesprochen attraktiv klingende 1.400.000 €. Zugegeben 2019 waren es noch beachtliche 900.000 € mehr für den oder die Trophäengewinner:in. Dieser Einbruch von circa 39% ist nicht nur der neuen Aufteilung des Gesamtpreisgeldes auf die einzelnen Runden geschuldet, sondern auch im großen Umfang dem uns allseits bekannten Virus, der die gesamte Weltwirtschaft seit über einem Jahr in Atem hält.

Sollte die Pandemie nun doch in absehbarer Zeit überwunden sein, ist ein Rückfall in alte Muster beziehungsweise in alte Preisgeldregionen wohl nur eine Frage der Zeit. Diese wahrscheinliche Entwicklung trifft jedoch nicht nur auf Zustimmung. So sparte Ion Tiriac kürzlich bei einem Interview mit dem Online-Portal SPOX nicht mit Kritik an den überbordenden Geldsummen, die mittlerweile gang und gäbe im internationalen Sport-Business sind.

Für eine Handvoll Dollar – und ein paar Dollar mehr

„Die Welt hat sich verändert, und Tennis ist zu teuer geworden, wenn sie mich fragen. Ich weiß nicht, wer da alles überleben wird“, ließ sich der Rumäne da vernehmen. Wie hoch das Preisgeld von H. Briggs, dem ersten Sieger der French Open 1891 (der Vorname ist übrigens nicht mehr rekonstruierbar), war, ist leider nicht verbrieft. Aber man muss auch nicht so weit zurück in der Zeit reisen, um mit für uns heute unglaublich skurril wirkenden Erfolgsprämien konfrontiert zu werden.

Aktuell bekommt ein Doppelspieler, wenn er seinen Salär brüderlich 50:50 mit seinem Partner teilt, knappe 7500 € für ein Scheitern in der ersten Runde der French Open. Tiriac erzählt: „Als ich Roland Garros gewonnen habe im Doppel, bekam ich 100 Dollar. Wenn ich in Wimbledon in der ersten Runde verliere, bekomme ich 60.000 Dollar. Als Santana in den sechziger Jahren sich den Wimbledon-Titel holte, bekam er einen 50-£-Gutschein für ein Paar Schuhe im Shop.“

Natürlich ist der Vergleich mit dem heutigen Verdienst im Profisport nicht mehr möglich. Zu groß sind auch die Unterschiede in den Aufwendungen der Sportler, die sie mittlerweile aufbringen müssen. Physiotherapeut, Trainer, Touring-Coach, Psychologe, Manager – all diese Posten (und noch einige mehr) wollen bezahlt werden. Dennoch: ein ausgewogenerer Umgang mit den finanziellen Mitteln im gesamten Profisportbereich wird in Zukunft unausweichlich sein – und alle handelnden Parteien auf einen gemeinsamen Kurs zu bringen, eine riesige Herausforderung.