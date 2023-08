Milos Raonic: Sein Comeback-Märchen geht weiter

Beim Masters-Turnier in Toronto ist der Kanadier Milos Raonic vor heimischem Publikum ins Achtelfinale eingezogen – und das mit einer bärenstarken Leistung. Gegen den Japaner Taro Daniel gewann der 32-Jährige souverän in zwei Sätzen. Und auch in der nächsten Runde wartet ein machbarer Gegner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 21:43 Uhr

Manch einer hat nicht mehr damit gerechnet, Milos Raonic überhaupt noch einmal bei einem Profi-Turnier zu sehen. In Wimbledon strafte der aufschlagstarke Kanadier diese Skeptiker bereits Lügen und überstand gar eine Runde in London. Und in seiner Heimat läuft es nun noch besser.

Dem mehr als überraschenden Auftaktsieg gegen Frances Tiafoe ließ der 32-Jährige einen weiteren erfolgreichen Auftritt folgen. Gegen den Japaner Taro Daniel behielt Raonic mit 6:4 und 6:3 die Oberhand und steht damit im Achtelfinale.

Dort trifft Raonic nun auf Mackenzie McDonald, der sich souverän gegen den an Nummer 6 gesetzten Andrej Rublev durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Toronto.