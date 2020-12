Milos Raonic und Leylah Fernandez ausgezeichnet

Während die Wahl zur Tennisspielerin des Jahres bei den Frauen eine klare Sache war, gab es bei den kanadischen Herren mindestens drei valide Kandidaten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.12.2020, 06:57 Uhr

© Getty Images Milos Raonic - zuletzt in Paris-Bercy

Milos Raonic hat ein solides Jahr 2020 gespielt, mit ein paar bemerkenswerten Ergebnissen. Aber eben auch wieder ohne Turniersieg (die Karriere-Bilanz weist nach wie vor nur deren acht auf, der letzte kam 2016 in Brisbane). Am nächsten dran war der 29-Jährige in Cincinnati/New York, als er im Endspiel Novak Djokovic unterlag. Gegen den Brancheprimus war auch schon im Viertelfinale der Australian Open Schluss gewesen. Da wie dort hatte Raonic übrigens einen aus der jungen Garde, Stefanos Tsitsipas nämlich, besiegt.

Der spielt in der Generation Denis Shapovalov und Félix Auger-Aliassime. Die beiden Youngster ließen 020 ebenfalls viele Chancen liegen, Auger-Aliassime wartet weiterhin auf seinen ersten Turniererfolg überhaupt. Zuletzt verlor er im Endspiel von Köln 1 gegen Alexander Zverev. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Milos Raonic zum achten Mal innerhalb der letzten zehn Jahre zu Kanadas Tennisspierler des Jahres gewählt wurde. Auch wenn er das wohl wichtigste Treffen gegen einen Landsmann in der abgelaufenen Saison verlor: Gegen Vasek Pospisil bei den US Open.

Bei den Frauen fiel die Wahl den Kanadiern deutlich leichter: Bianca Andreescu, die US-Open-Siegerin von 2019, konnte in diesem Jahr kein einziges Match bestreiten. Und Eugenie Boucard tritt sportlich weiter auf der Stelle. Also durfte sich Leylah Annie Fernandez ehren lassen. Die Siegeri im Nachwuchs-Wettbewerb bei den French Open 2019 kletterte in der WTA-Weltrangliste bis auf Position 88, erreichte in Acapulco das erste Finale ihrer noch so jungen Karriere. Die Jahresbilanz mit 20 Siegen bei nur zehn Niederlagen konnte sich für die 18-jährige Linkshänderin durchaus sehen lassen.