WTA Peking: Mirra Andreeva auf den Spuren von Coco Gauff

Mirra Andreeva sorgte mit ihrem Sieg beim WTA-Turnier in Peking über Barbora Krejcikova für staunende Gesichter. Und machte damit Coco Gauff Konkurrenz.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.10.2023, 10:41 Uhr

© Getty Images Mirra Andreeva setzte mit ihrem Erstrundenerfolg in Peking eine Duftmarke.

Als Coco Gauff beim 1000er-Event im letzten Jahr Paula Badosa besiegte, gab Gauff der Spanierin fünf Spiele. Bis dato hatte keine Spielerin unter 18 Jahren einen so deutlichen Sieg gegen eine Spielerin der Top20 bei so einem hocheingestuften Turnier erreicht. Andreeva toppte nun diese Marke.

Gerade einmal vier Spiele ließ die 16-Jährige ihrer Gegnerin bei der Erstrundenpartie in Peking gewähren. In der Deutlichkeit war das 6:2, 6:2 also definitiv nochmal eine Steigerung. Dazu sei noch erwähnt, dass Kreijcikova eine ehemalige Grand-Slam-Siegerin ist, auch wenn sie aktuell vielleicht nicht in der Form ihres French-Open-Titels aus dem Jahr 2021 aufspielt.

Andreeva kann im Ranking steigen

Andreeva kann nun am Dienstag gegen Anastasia Pavlyuchenkova den nächsten Schritt gehen und wertvolle Punkte sammeln, um in Zukunft bei den Turnieren der höchsten Tourkategorie nach den Grand Slams keine Qualifikation mehr spielen zu müssen. Vielleicht ja demnächst auch wieder gegen eine Spielerin, die zu den besten 20 der Welt gehört.