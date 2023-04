Mischa Zverev über Medvedev-Theater: "Kein Vulkan oder so"

Mischa Zverev hat sich am Rande des ATP-Turniers in München zum Theaterstadl zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev geäußert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 19:32 Uhr

© Getty Images Mischa Zverev

Alexander Zverev und Daniil Medvedev waren beim Turnier in Monte-Carlo aneinandergeraten: Zverev konnte hier mehrfach nicht ausservieren und bemängelte im Anschluss Medvedevs Mätzchen - das Herausnehmen der Singlestützen, unfaire Auszeiten. Stellte aber auch klar, dass er sich von solchen Dingen nicht ablenken lassen dürfe.

"So groß war der Schlagabtausch in meinen Augen nicht", blickte Bruder Mischa Zverev im Interview mit Eurosport auf den Zwist der beiden zurück. "Früher bei John McEnroe und Jimmy Connors hätte man darauf überhaupt nicht reagiert. In der heutigen Zeit, in der alle aalglatt sein müssen und niemand das sagt, was er denkt, ist das anders. Aber für mich war das kein Vulkan oder so."

Das Problem sei, dass das Regelwerk viele Grauzonen biete. Dort sei etwa nicht festgelegt, dass man die Netzpfosten nicht sanft und freundlich entfernen dürfe. "Auf die Idee ist noch niemand vorher gekommen. Das ist auch keine Aggression, sondern eher ein Ablenkungsmanöver – natürlich mit dem Gedanken, den Gegner zu stören oder das Publikum zu amüsieren, und so eine Atmosphäre zu schaffen, um das Momentum zu drehen. Und das hat eben funktioniert. Natürlich sagt Sascha auch, dass er sich dadurch nicht ablenken lassen darf." Zumal, auch das muss gesagt werden, Medvedev diese Aktion nach eigenen Doppelfehlern durchgeführt hatte, bevor Zverev erst sein eigenes Aufschlagspiel zum Satzgewinn vermasselt hatte.

Zverev: "Diese Dinge sind für mich Kinderkram"

Mischa Zverev aber mag ohnehin keine Mätzchen wie Schuhe binden, Handtuch holen oder Hand heben, um den Rhythmus des Gegners zu brechen. "Diese Dinge sind für mich Kinderkram."

Natürlich sei das lustig fürs Publikum. Aber: "Das sind Dinge, auf die ich nicht achte und die ich nicht mache. Sascha ist da sehr ähnlich. Er will Tennis spielen und mit Tennis gewinnen."

Ein Problem seien auch die sozialen Medien. Die seien "so aufgebaut, dass man sich Dinge, bei denen es Stress gibt, lieber ansieht als nette und schöne Sachen, die dort natürlich auch ihren Platz haben. Aber so sind wir Menschen eben, das ist Psychologie."

