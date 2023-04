Mit der aktualisierten GRAVITY-Serie von HEAD das Spiel dominieren

Einen ohnehin schon sehr guten Schläger noch besser machen? Das ist HEAD mit der Aktualisierung der GRAVITY-Serie gelungen!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2023, 13:17 Uhr

© HEAD Auch Alexander Zverev profitiert von der Aktualisierung der GRAVITY-Serie

Man kennt das ja aus der Formel 1: Ist die Saison ein paar Rennen alt, gibt es für die einzelnen Teams Updates, die die Boliden noch weiter beschleunigen sollen. Und in der Regel ist es so, dass die ohnehin schon führenden Rennwagen gleich noch einmal schneller werden als die Konkurrenz sich zu verbessern vermag. So muss man sich auch die Aktualisierung der GRAVITY-Schlägerserie von HEAD vorstellen: Mit dem Schläger, auf den auch Alexander Zverev und Andrey Rublev schwören, gibt es nach dem Update noch mehr Möglichkeiten, den Gegner zu dominieren.

Was ist neu? Mit dem Launch der Auxetic-Technologie haben Spieler ein noch besseres Gefühl und Feedback bei jedem Schlag – das verleiht noch mehr Selbstvertrauen für die Schläge. Weiterhin für eine gute Performance entscheidend ist etwa der Sweetspot, der sich weiter oben im Schlägerkopf befindet - an dieser Stelle treffen moderne, kraftvolle Spieler den Ball bevorzugt. Neben dem enormen Sweetspot trägt auch die markante, abgerundete Kopfform zu der großartigen Kontrolle, dem angenehmen Flex und der fehlerverzeihenden Spielweise mit der Gravity Racket-Serie bei.

Für zusätzliche Kontrolle und Fehlerverzeihung wurde das GRAVITY Racket mit Technologien ausgestattet, welche nur in dieser Serie eingesetzt werden. Der elliptische Rahmenquerschnitt im Schulterbereich ermöglicht mehr Flex und besseres Gefühl, während eine tiefere Flexkerbe die Querschnittsgeometrie im Schulterbereich weicher macht, um das Schlaggefühl weiter zu verbessern. Die „Sweet Zone” wird durch die abgerundete Kopfform geschaffen, wobei der breiteste Abschnitt des Saitenbettes zur Schlägerspitze hin angehoben ist.

© HEAD Der Gravity PRO von HEAD © HEAD Der Gravity TOUR von HEAD © HEAD Der Gravity MP von HEAD © HEAD Der Gravity MP L von HEAD © HEAD Der Gravity TEAM von HEAD © HEAD Der Gravity TEAM L von HEAD Der Gravity Jr. 25 von HEAD Der Gravity Jr. 23 von HEAD Der Gravity Jr. 21 von HEAD Das Pro Backpack 30L von HEAD Das Pro Duffle Bag L von HEAD Das Pro Duffle Bag XL von HEAD Das Pro X BK Gravity Bag von HEAD

Die Bags werden aus Recyceltem PET erzeugt und sind Teil der Nachhaltigkeitsinitiative HEAD RETHINK. Neu kommen auch ein 26iger & 25iger Gravity Juniorrackets in Auxetic Technolgie sowie ein hochwertige Composite Kinderserie in den Längen 26, 25, 23, 21.

Die 2023 GRAVITY Racket-Serie ist ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich.