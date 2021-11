Mit Dominic Thiem an vorderster Front: ATP setzt sich für Klimaschutz ein

Die ATP hat am Montag in einer Aussendung bekanntgegeben, bis 2040 klimaneutral werden zu wollen. Dazu ist die Spielervereinigung UN Sports for Climate Action beigetreten. Passend dazu lancierte die ATP ein Video, in dem Dominic Thiem an vorderster Front für mehr Bewusstsein bezüglich des Klimaschutzes aufruft.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 08.11.2021, 19:06 Uhr

Dominic Thiem setzt sich zusammen mit der ATP für den Klimaschutz ein

In einer eindringlichen Botschaft, geteilt über die Sozialen Medien, appelliert Dominic Thiem am Account der ATP: "Der Klimawandel. Er ist größte Herausforderung unserer Zeit." Auch im Tennis bekäme man bereits die Auswüchse zu spüren: Hitzewellen, die Buschfeuer in Australien und Überflutungen - sie alle seien Auswirkungen des Klimawandels, betont der Niederösterreicher. "Die Zeit läuft uns davon, unseren Planeten und unseren Sport zu beschützen. Es ist an uns, eine Lösung zu finden und diese Herausforderung anzunehmen", erklärt der US-Open-Sieger aus 2020.

Das Video mit dem Niederösterreicher, es ist der Startschuss einer langfristigen Strategie der ATP. Mit dem Ziel, den Tennissport klimaneutral zu machen. Im Zuge dessen wird die Spielervereinigung nun Teil von UN Sports for Climate Action, einhergehend damit setzt sich der Tennissport "ambitionierte Nachhaltigkeitsziele", wie in einer Aussendung zu lesen ist. Die prominentesten Ziele: Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen der ATP um die Hälfte reduziert werden, bis 2040 hat die ATP den Netto-Nullpunkt an Emissionen als Ziel.

Umfassende Nachhaltigkeitsstrategie der ATP

Um diese Ziele zu erreichen, habe die ATP zusammen mit führenden Experten aus dem Vereinigten Königreich eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet, über 18 Monate hätte die Entwicklung in Anspruch genommen. "Sie legt eine langfristige Agenda für den Sport fest, um ein Vorzeigebeispiel für Umweltverantwortung und positive Auswirkungen zu werden", ist in der Aussendung zu lesen. Auch die Themen mentale Gesundheit und Organisationskultur würden im Zuge der neuen Strategie in Angriff genommen.

Ein wichtiger Schritt, wie auch der CEO der ATP, Massimo Calvelli, betont: "Wir haben uns verpflichtet, auf der globalen Bühne etwas zu bewirken, und die wachsende Sorge um das Wohlergehen unseres Planeten hat uns dazu bewegt. Wir wissen, dass wir uns nicht davon distanzieren können, bei der Suche nach Lösungen zu helfen. Deshalb sind wir stolz darauf, unsere neue Nachhaltigkeitsstrategie einzuführen und Teil der UNSCA zu werden, die eine klare Agenda und ehrgeizige Ziele für unseren Sport in den kommenden Jahren festlegt."

Ziele, die auch Dominic Thiem mehr als begrüßt: "Es macht mich stolz, die ATP zu sehen, wie sie einen Schritt nach vorne macht und langfristige Verpflichtungen eingeht, unseren Planeten zu schützen. Das ist etwas, das mir sehr am Herzen liegt", so der Österreicher. "Ich ermutige jeden im Tennissport dazu, auch teilzuhaben, auf welche Art und Weise auch immer es ihnen möglich ist. Zusammen können wir einen unfassbaren Einfluss haben", betont der aktuelle Weltranglisten-14.