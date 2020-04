Mit Goffin, Paire und Co.: Auch Mouratoglou plant Schaukampf-Serie

An der Akademie von Patrick Mouratoglou soll schon bald wieder Wettkampf-Tennis gespielt werden - wenn auch Zuschauer und ATP-Punkte. Die ersten Teilnehmer stehen schon fest.

Patrick Mouratoglou als umtriebig zu bezeichnen, wird dem französischen Starcoach keinesfalls gerecht. Wo auch immer im Tennissport etwas los ist - Mouratoglou darf nicht fehlen. Sei es als Betreuer von Serena Williams, als TV-Experte für Eurosport oder als Teil des Teams von Stefanos Tsitsipas. Und ganz nebenbei führt Mouratoglou ja auch noch eine Tennisakademie in der Nähe von Nizza, in der etwa eben jener Tsitsipas oftmals trainiert. Auch in Zeiten von Corona, wie der Grieche bei „Kasi Live“ in unserem Instargram-Account „tennisnetnews“ vor ein paar Tagen verriet.

Der Namen Tsitsipas fehlt allerdings bislang in der Liste jener Spieler, die an der von Mouratoglou ins Leben gerufenen Schaukampfserie teilnehmen sollen. Vermerkt waren dabei zunächst David Goffin und der Australier Alexei Popyrin. Letzterer ist den österreichischen Tennisfans nicht in guter Erinnerung: Popyrin ist jener Mann, gegen den Dominic Thiem bei den Australian Open 2019 krankheitsbedingt in Runde zwei aufgeben musste. Popyrins Vater, Alex, fungiert neben Patrick Mouratoglou übrigens als Mitveranstalter.

Wie man es von Patrick Mouratoglou nicht anders kennt, verspricht schon die Firmierung des Events ganz großen Sport: so geht die Serie als „Ultimate Tennis Showdown“ an den Start. Losgehen soll es am 16. Mai, interessierte Tennisfans können per Stream dabei sein. Ob sie auch Stefanos Tsitsipas zu sehen bekommen, das wird eine spannende Frage bleiben. Benoit Paire jedenfalls hat schon die Hand gehoben.

