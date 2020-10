tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Mit Thiem, Novak & Rodionov: Montag ist Österreicher-Tag bei den Erste Bank Open

Der Spielplan für den ersten Turniertag der Erste Bank Open ist da. Während für Dennis Novak und Jurij Rodionov ihre schwierigen Erstrundenpartien auf dem Programm stehen, startet Dominic Thiem am Montag im Doppel.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.10.2020, 16:58 Uhr

Dennis Novak und Dominic Thiem doppeln am Montag bei den Erste Bank Open

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Nachdem Dominic Thiem bereits am Sonntag ein erstes Mal die Luft am Centre Court der Wiener Stadthalle geschnuppert hatte, als er sich am frühen Vormittag mit der Nummer eins des Turniers, mit Novak Djokovic, einschlug, wird der Titelverteidiger am Montag auch sein erstes Bewerbsspiel bei den Erste Bank Open bestreiten. Der Weltranglisten-Dritte startet nämlich mit Dennis Novak in der Doppelkonkurrenz, wird auf dem NextGen-Court den Spieltag gegen Abend beschließen.

Der Spielplan der Erste Bank Open am Montag

Mit Novak hatte der Österreicher bereits in der Qualifikation etliche Spiele verfolgt, drückte er etwa am gestrigen Samstag seinem Landsmann Alex Erler von den Zuschauerrängen aus die Daumen. Für Dennis Novak steht am Montag gleich ein Großkampftag auf dem Programm, der Weltranglisten-91. wird nämlich auch in der Einzelkonkurrenz aufschlagen. Um 14:00 Uhr wird der Niederösterreicher gegen den aufschlagstarken Südafrikaner Kevin Anderson das Spielgeschehen am Centre Court eröffnen.

Rodionov trifft am Abend auf Shapovalov

Direkt darauf wird jener Mann auf den Centre Court schreiten, gegen den Novak im Vorjahr etwas unglücklich ausgeschieden war. Die Rede ist vom Franzosen Gael Monfils, der es mit dem US-Open-Halbfinalisten Pablo Carreno Busta zu tun bekommt. Direkt im Anschluss startet der frischgebackene Back-To-Back-ATP-500-Champion Andrey Rublev, welcher in Hamburg und St. Petersburg triumphierte, ins Turniergeschehen. Den Spieltag am Centre Court beschließen Jurij Rodionov und Denis Shapovalov.

Auf dem zweiten Platz wird am Montag hauptsächlich Doppel gespielt. Lediglich ein Match des Einzel-Draws ist auf dem NextGen-Court angesetzt, direkt zum Start in den Tag werden sich hier Borna Coric und Taylor Fritz battlen. Der Sieger dieses Duells könnte in Runde zwei auf Novak Djokovic treffen.

Alle Matches der Erste Bank Open werden live auf ServusTV im Stream und ausgewählte Matches im FreeTV angeboten. Auch der ORF wird einige Matches übertragen.