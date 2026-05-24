Moldova Open: Del Potro und Halep weihen nationales Tennis-Center ein

Mit der offiziellen Eröffnung des neuen National Tennis Center hat die Republik Moldau am Samstag einen bedeutenden Schritt auf die internationale Tennisbühne gemacht. Auf dem Court dabei zwei Legenden: Juan Martin del Potro und Ex-French-Open-Siegerin Simona Halep.

von Florian Heer aus Chișinău

zuletzt bearbeitet: 24.05.2026, 20:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Florian Heer Juan Martin del Potro

Gelegen im Stadtteil Satul German (Deutsches Dorf) unweit des Flughafens von Chișinău wurde die hochmoderne Anlage, die künftig das Herzstück des Tennissports im Land bilden wird, eingeweiht. Die Eröffnungsfeier, die unmittelbar vor dem Start der Moldova Open - einem ATP Challenger 100-Turnier - stattfand, versammelte Vertreter internationaler Tennisverbände, Politiker, ehemalige Weltklassespieler und zahlreiche Zuschauer zu einem der wichtigsten Sportereignisse der letzten Jahre in Moldau.

Im Mittelpunkt des Projekts steht der Präsident des Moldawischen Tennisverbandes, Ceslav Ciukhrii, dessen langjähriges Engagement und Investitionen maßgeblich zur Verwirklichung der Vision eines Weltklasse-Tenniszentrums beigetragen haben. Die Anlage umfasst sechs Sandplätze im Freien sowie eine moderne Indoor-Arena und erhielt bereits die offizielle Zertifizierung des International Tennis Federation (ITF), wodurch künftig internationale Turniere auf höchstem Niveau ausgetragen werden können.

Die Bedeutung des Ereignisses spiegelte sich auch im Rahmenprogramm wider. Für die Eröffnung wurden eigens Tribünen mit Platz für mehr als 1.000 Zuschauer errichtet. Unter den Ehrengästen befanden sich ITF-CEO Ross Hutchins sowie Tennis-Europe-Präsident Henrik Thorsoe Pedersen.

Del Potro und Halep treten in einer Exhibition an

Sportlicher Höhepunkt des Tages war ein Showmatch mit den Grand-Slam-Siegern Simona Halep und Juan Martin del Potro sowie Moldaus Nummer eins Radu Albot und der 17-jährigen lokale Nachwuchshoffnung Lia Belibova. In einem Mixed-Doppel trat Halep trat gemeinsam mit Albot an, während del Potro an der Seite von Belibova spielte.

„Das ist ein riesiger Tag für den moldawischen Tennissport“, zeigte sich der ehemalige Weltranglisten-39. Radu Albot begeistert. „So ein Event hat es hier noch nie gegeben. Ich hoffe, dass sowohl die Spieler als auch die Zuschauer es genießen. Die Anlage ist unglaublich. Das National Tennis Center ist fantastisch. Die Plätze sind Weltklasse. Hier gibt es alles, was man braucht, und ich freue mich sehr darauf, hier zu spielen.“

Für einen unvorhergesehenen Moment sorgte Moldaus Premierminister Alexandru Munteanu, der überraschend selbst im Tennisoutfit den Platz betrat und einige Ballwechsel mit den Profis absolvierte. Den Sieg im Showmatch sicherten sich schließlich Simona Halep und Radu Albot in einem Championship-Tiebreak.

© Florian Heer Simona Halep, Radu Albot

Delpo: Coaching-Karriere nicht in Sicht

Abseits des Courts äußerten sich Halep und del Potro auch zur aktuellen Situation im Tennissport, zu Roland Garros 2026 und zu ihrer persönlichen Zukunft. Auf die Favoriten bei den French Open angesprochen, sagte del Potro: „Novak darf man niemals abschreiben. Er ist immer noch in der Lage, Sinner ernsthaft herauszufordern – besonders ohne Alcaraz.“

Der US-Open-Sieger von 2009 sprach zudem über die Diskussionen rund um einen möglichen Medien-Boykott beim Grand-Slam Turnier: „Ich unterstütze die Spieler. Vor allem, weil ich selbst zu denen gehört habe, die dieses Thema bereits früher im Hintergrund angesprochen haben. Diese Gespräche laufen schon seit einiger Zeit.“

Auch Simona Halep äußerte Verständnis für die Kritik vieler Profis: „Die Spieler haben recht, wenn sie sagen, dass sie nicht immer mit dem Respekt behandelt werden, den sie verdienen. Manchmal fühlt es sich so an, als würde Tennis auf höchstem Niveau eher wie eine Show behandelt und nicht wie ein Sport, in dem Menschen jeden Tag ihr Bestes geben.“

Auf eine mögliche Trainerkarriere angesprochen, erklärte del Potro: „Im Moment möchte ich erst einmal etwas Abstand vom Tennis gewinnen. Ich schaue nur die großen Matches – wenn die größten Spieler spielen oder wenn Grand-Slam-Finals stattfinden. Aber falls ich irgendwann einmal mit einem Spieler arbeiten sollte, dann mit jemandem, der einen ähnlichen Spielstil hat wie ich.“

Halep ergänzte: „Ich bin derzeit nicht bereit, jemanden zu trainieren. Ich habe dem Tennis alles gegeben und möchte nun dabei helfen, den Sport in Rumänien weiterzuentwickeln.“

Mit der Eröffnung des National Tennis Center beginnt für den Tennissport in Moldau ein neues Kapitel. Dank der modernen Infrastruktur und der internationalen Standards ist die Anlage nun in der Lage, hochklassige Turniere wie die Moldova Open auszurichten. Darüber hinaus wird das National Tennis Center vom 10. bis 13. Juni 2026 auch die Davis Cup Europe Group III austragen und damit Chișinău weiter als aufstrebenden Standort im internationalen Tenniskalender etablieren.