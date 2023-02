Monfils-Coach Günter Bresnik: „Gael brennt schon wieder auf das Spielen!“

Gael Monfils wird auch beim ATP-Tour-250-Turnier in Marseille fehlen. Coach Günter Bresnik macht aber Hoffnung auf eine baldige Rückkehr des Franzosen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.02.2023, 04:34 Uhr

© Getty Images Lang wird die Zwangspause von Gael Monfils nicht mehr dauern

Die Kunst auf Twitter ist es ja (und war es früher mit dem 140-Zeichen-Limit noch viel mehr), möglichst viele Informationen mit möglichst wenig Aufwand unter die Leute zu bringen. Der Account „Entry List Updates“ (@EntryLists) macht vor wie es geht. Dort wird einfach kundgetan, wer bei einem Turnier rausgezogen hat. und wer nachrückt.

Und so lasen die Follower also am Dienstag: „Marseille Update: OUT: Monfils“. Das kommt nun nicht ganz überraschend, der Franzose wird schon seit längerem von einer Verletzung geplagt, die Rückkehr auf die ATP-Tour zieht sich hin, darüber hinaus ist Monfils im vergangenen Jahr ja auch Vater geworden. Das letzte Match von Gael Monfils? Das trug sich im Achtelfinale in Montreal im vergangenen Sommer zu, da musste er gegen Jack Draper aufgeben.

Bresnik bei Monfils in Genf

Nachfrage also bei Monfils-Coach Günter Bresnik. „Gael trainiert schon seit ein paar Wochen wieder“, so Bresnik gegenüber tennisnet. „Ich war auch in Genf. Gael spielt grundsätzlich schon gut. Aufgrund der Schwere der Verletzung habe ich aber mit ihm abgesprochen, dass er innerhalb von drei Trainingstagen zwei harte Matches bestreiten soll. Mit guten Spielern. Dann soll er entscheiden, ob er schon wieder ready ist.“

Das habe noch nicht stattgefunden, auch wenn Monfils mit Stan Wawrinka ein paar starke Trainingseinheiten abgeliefert hat. Marseille wird es also nicht werden, was Günter Bresnik für die richtige Entscheidung hält. Für die Fans des mittlerweile 36-Jährigen gibt es aber gute Nachrichten: „Gael brennt schon wieder auf das Spielen.“