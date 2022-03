Monterrey: Leylah Fernandez steht im Finale

Leylah Fernandez (WTA-Nr. 21) hat beim Turnier in Monterrey erneut das Finale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2022, 11:24 Uhr

© Getty Images Leylah Fernandez

Monterrey bleibt für Leylah Fernandez einfach ein starkes Pflaster. 2021 hatte die Kanadierin hier ihr erstes (und bislang einziges) WTA-Turnier gewonnen, damals recht sensationell als Weltranglisten-88., nun hat sie erneut das Endspiel erreicht.

Fernandez siegte im Halbfinale gegen Beatriz Haddad Maia mit 6:1, 6:4 und trifft nun auf Camila Osorio.

Für Fernandez ist es der erste richtig gute Lauf seit ihrem US-Open-Finale im Vorjahr, wo sie sensationell Naomi Osaka, Angelique Kerber, Elina Svitolina und Aryna Sabalenka geschlagen hatte (und im Finale gegen Emma Raducanu verlor). Danach kam sie "nur" noch auf eine Matchbilanz von 3 Siegen und 3 Niederlagen.

In Monterrey aber läuft es wieder für die 19-Jährige, die nur gegen die junge Qinwen Zheng im Achtelfinale hart kämpfen musste, hier gewann sie im Tiebreak des dritten Satzes.

Leylah Fernandez: "Energie auf dem Platz ist so positiv"

"Ich genieße es einfach, vor Fans Tennis zu spielen, die den Sport genauso lieben wie ich", sagte Fernandez nach dem Match. "Sie feuern mich an, sie feuern meine Gegnerinnen an, in schwierigen Momenten ist die Energie auf dem Platz so positiv." Fernandez steht nun bei einer Siegesserie von neun Matches in Folge in Monterrey. Sie könne sich nicht beschweren, wenn sie in Mexiko sei, so Fernandez im Anschluss. "Meine Zeit hier war immer fantastisch, ich hatte immer Spaß, ich habe schöne Erinnerungen. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Spiele hier in Mexiko zu bestreiten, hoffentlich in den nächsten paar Jahren."

Finalgegnerin Camila Osorio steht indes in ihrem dritten Finale auf der WTA-Tour, dem dritten in den letzten zwölf Monaten. Sie schlug Nuria Parrizas Diaz mit 6:4, 6:4.

Osorio hatte im vergangenen Jahr sensationell als Wildcard-Spielerin das Turnier in Bogota gewonnen, als sie noch auf Platz 180 der Welt notiert war. Mittlerweile hat sie sich auf Platz 44 im Ranking hochgearbeitet.