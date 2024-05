Mouratoglou: "Nadal kann nochmal Roland Garros gewinnen"

Der französische Trainer Patrick Mouratoglou vertritt eine feste Meinung bezüglich Rafael Nadals Karriere. Er ist überzeugt, dass Nadal nochmals die French Open gewinnen könne und ein gefährlicher Gegner bei den Olympischen Spielen sein wird.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 30.05.2024, 07:12 Uhr

Patrick Mouratoglou, jahrelanger Trainer und Begleiter von Serena Williams und momentaner Trainer des Dänen Holger Rune, hat sich hinsichtlich Nadals Karriere per Instagram zu Wort gemeldet: Er sehe in dem King of Clay eine deutliche Bedrohung für die kommenden Olympischen Spiele und vielleicht sogar für die French Open nächstes Jahr.

Es war ein schweres Erst-Runden-Los bei den diesjährigen French Open für Nadal: Der Spanier traf auf Alexander Zverev, der gerade erst mit einem Mastertitel aus Rom zurückgekehrt war. Die beiden Tennisprofis lieferten sich ein spannendes Match auf hohem Niveau. (Das Spektakel ließen sich auch Djokovic, Alcaraz und Swiatek nicht entgehen.) Schlussendlich gewann Zverev in drei Sätzen und Nadal schied somit das erste Mal in seiner Karriere in der ersten Runde der French Open aus.

Allerdings sagte der King of Clay nach dem Match, dass er eine Rückkehr bei den French Open momentan nicht ausschließen könne. Und auch Mouratoglou glaubt an eine Rückkehr. Der Franzose sagte auf Instagram, dass die enormen Fortschritte die Nadal in den letzten Wochen gemacht habe und die Art und Weise wie er gegen Zverev gespielt habe, ihn davon überzeugt hätten, dass der Spanier sich noch nicht zur Ruhe setzen wird und bei den Olympischen Spielen und vielleicht sogar in Roland-Garros im Jahr 2025 eine große Bedrohung sein wird.

Mouratoglou: "95% der Spieler hätten gegen diesen Rafa verloren"

Weiter führte der Franzose aus :"Ich denke, er (Nadal) hatte Pech in der ersten Runde gegen Zverev zu spielen. Ich denke, wenn er gegen andere Spieler als Zverev gespielt hätte, hätte er gewonnen, und wenn er im Viertel- oder Halbfinale gegen Zverev gespielt hätte, wäre es wahrscheinlich ein ganz anderes Match geworden, weil er dann viel mehr Konkurrenz und viel mehr Übung gehabt hätte."

Mouratoglou machte deutlich, dass er es schlichtweg falsch finde, schon in der Vergangeheitsform des 22-fachen Grand-Slams-Siegers zu sprechen, da "er (Nadal) immer noch mit den besten Spielern der Welt mithalten kann."