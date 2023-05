Murray, Monfils, Schwartzman, Paul - die Challenger-Tour spielt verrückt!

Bei einigen Challenger-Turnieren in der laufenden Woche kommt es zu einem richtigen Star-Auflauf. Ganz vorne dran: Aix-en-Provence, wo etwa Tommy Paul, Gael Monfils und Andy Murray genannt haben. Letztere treffen in Runde eins sogar aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 17:29 Uhr

© Getty Images Andy Murray startet in dieser Woche beim Challenger in Aix-en-Provence

Jurij Rodionov hat nach seinem Aus beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid gemeint, dass er sich schon auf den Challenger in Aix-en-Provence freue. Das mag immer noch so sein.Nicht ganz klar ist indes, ob Rodionov wusste, mit wem er es in der laufenden Woche dort zu tun bekommen könnte: An Position eins ist mit Tommy Paul nämlich die aktuelle Nummer 17 der Welt gesetzt. Auf den US-Amerikaner könnte Rodionov im Viertelfinale treffen.

Etwas weiter unten im Tableau findet sich eine Begegnung, hinter der vor wenigen Jahren noch ein Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier zu vermuten gewesen wäre: Andy Murray trifft in Runde eins nämlich auf Gael Monfils. Beide Spieler haben - wie Tommy Paul - eine Wildcard für das 28er-Raster in Aix erhalten. Ebenso am Start: Alexander Bublik oder auch Brandon Nakashima.

Ofner und Koepfer in Prag im Einsatz

Auch auf Sardinien darf man sich über ein sehr anständiges Teilnehmerfeld freuen. Yoshihito Nishioka geht da als Favorit ins Turnier, gefolgt von Ben Shelton. Auch im Tableau zu finden: Diego Schwartzman. Der Umstand, dass der Argentinier nur an Position fünf gesetzt ist, zeigt allerdings, dass die letzten Monate nicht nach Wunsch von Schwartzman verlaufen sind. Das Popcorn-Match hier könnte in Runde eins übrigens Thanasi Kokkinakis gegen Nikoloz Basilashvili werden.

Nicht ganz so prominent geht es in Prag zu, wo Filip Krajinovic die Setzliste anführt. Hier sind mit Sebastian Ofner (als Nummer acht) und Dominik Koepfer auch ein Österreicher und ein Deutscher am Start. Dominic Stricker, der junge Schweizer Linkshänder, steht schon in Runde zwei.

