Musetti: „Ich hoffe, dass ich der beste Spieler werde."

Lorenzo Musetti will nach seiner diesjährigen Durchbruchssaison 2023 der beste italienische Spieler werden.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 27.12.2022, 17:57 Uhr

© Getty Images Im nächsten Jahr will Musetti voll durchstarten

Von Rang 59 bis hoch zu Platz 23 ist der junge Italiener dieses Jahr auf der Weltranglistenleiter geklettert. Der ehemalige Junioren-Weltranglistenerste schlug Carlos Alcaraz im Finale des ATP-Tour-500-Turniers in Hamburg im Alter von 20 Jahren und gewann damit seinen ersten Titel auf der ATP Tour. Es war das jüngste Finale auf der ATP-Tour seit dem Endspiel 2005 in Cincinnati, als Rafael Nadal Tomas Berdych besiegte. Auch in Neapel ging Musetti als Sieger aus dem Turnier hinaus. Er gewann außerdem den Supertennis Award für den besten italienischen Spieler der Saison 2022.

Über seine Ziele und italienischen Kollegen

Musetti sagte in einem Interview mit der italienischen Sportzeitung „La Gazzetta dello Sport“: „Ich habe eine fantastische Saison beendet. Ich habe alle Ziele erreicht, die ich mir vor der Saison gesetzt hatte. Die Ergebnisse haben meine Erwartungen übertroffen. Ich bin der drittbeste italienische Spieler auf der Rangliste. Mein Ziel ist es, noch besser zu werden. [...] Das würde bedeuten, großartige Ergebnisse zu erzielen, denn Jannik Sinner und Matteo Berrettini sind zwei Spitzenspieler und werden in die Top 10 zurückkehren. Wir sind keine Rivalen und haben großen Respekt voreinander. Wir sind ein tolles Team, wenn wir für die Nationalmannschaft im Davis Cup spielen.

Planung der nächsten Saison

Mit Hinblick auf den Davis-Cup und die italienische Mannschaft sagte er: „Ich werde die nächste Saison sorgfältiger planen und einige Wochen Pause machen, um mich zu erholen und auf die Top-Turniere vorzubereiten. [...] Der Sieg in Hamburg war der Wendepunkt in meiner Karriere. Ich habe erkannt, dass ich mit den besten Spielern der Welt auf Augenhöhe mithalten kann. In der ersten Saisonhälfte werde ich nur wenige Punkte zu verteidigen haben und ich werde versuchen, aus dieser Situation einen Vorteil zu ziehen.“ Wir sind gespannt, was 2023 für den ehrgeizigen Italiener im Gepäck hat.