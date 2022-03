Nach Absage des US-Trips - Spitzenposition von Barty in Gefahr?

Ashleigh Barty wird nicht an den WTA-Tour-1000-Turnieren in Indian Wells und Miami teilnehmen. Die Nummer-Eins-Position in den WTA Charts ist damit noch nicht in akuter Gefahr.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.03.2022, 06:26 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty gönnt sich noch ein paar freie Tage

Die etwas krude Logik der WTA bringt es mit sich, dass nicht jedes 1000er-Turnier der jeweiligen Siegerin auch tatsächlich so viele Zähler einbringt. In Wahrheit sind es nämlich nur vier reguläre Tour-Events, die im besten Fall eine vierstellige Anzahl an Punkten ausschütten: Peking, Madrid und die beiden nun anstehenden Veranstaltungen in Indian Wells und Miami. An denen die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty nicht teilnehmen wird. Ist die Spitzenposition der Australierin damit gefährdet?

Nun, im Gegensatz zu den Männern, bei denen es im „Rankings Breakdown“ rechtschaffen einfach ist, zu eruieren, wann welche Punkte aus der Wertung fallen, lädt die WTA in dieser Hinsicht zum Recherchieren ein. Eines scheint klar: Ashleigh Barty wird ihre im vergangenen Jahr gewonnenen 1.000 Punkte von Miami verlieren. Diese hatte sie sich mit einem Finalsieg gegen Bianca Andreescu geholt.

Gefahr droht Barty erst im späteren Frühjahr

Barty wird damit nach Miami bei einem Punktestand von 6.980 halten. Wer könnte sie einholen? Die Kurzfassung unserer Berechnungen: Niemand. Denn die erste Verfolgerin Bartys, Barbora Krejcikova, hat im Moment 5.073 Zähler zu Buche stehen. Davon fallen aber 155 weg, auch wenn Krejcikova das Sunshine Double und damit 2.000 „frische“ Zähler holen sollte: 35 für die zweite Runde in Miami 2021 und weitere 120 für das Erreichen des Achtelfinales in Indian Wells im vergangenen Herbst (selbst bei der WTA ist nicht davon auszugehen, dass ein Turnier doppelt geführt wird). Das wären im besten Fall 6.918 Punkte.

Bei den US-amerikanischen Turnieren besteht für Ashleigh Barty also noch keine Gefahr. Danach sollte die Branchenprima aber schön langsam wieder ins Laufen kommen. Denn beim Porsche Tennis Grand Prix n Stuttgart (Sieg) und mit dem Finaleinzug in Madrid hat Barty vor knapp einem Jahr mehr als 1.000 Punkte gewonnen. Andererseits: Beim zweiten Major des Jahres in Paris kam das Aus schon in Runde zwei, wo Barty gegen Magda Linette verletzungsbedingt aufgeben musste. in Roland Garros steht also eher Vorjahressiegerin Krejcikova unter Zugzwang.